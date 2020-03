Pratique avec le nouveau Smart Keyboard Folio d’Apple pour les modèles iPad Pro 2020

Apple a présenté la semaine dernière de nouveaux modèles d’iPad Pro 11 et 12,9 pouces, qui devraient arriver entre les mains des clients à partir de cette semaine. Apple a présenté un nouveau clavier magique astucieux avec trackpad aux côtés des nouveaux modèles ‌iPad Pro‌ qui arriveront en mai, mais il a également fait ses débuts un nouveau Smart Keyboard Folio, qui est maintenant disponible.

Nous avons récupéré le folio ‌Smart Keyboard‌ pour les modèles 2020iPad Pro‌ 2020 et l’avons comparé au folio ‌Smart Keyboard‌ qui a été publié avec les modèles 2018 ‌iPad Pro to pour voir s’il y a des différences notables.

Abonnez-vous à la chaîne YouTube MacRumors pour plus de vidéos.

Du point de vue de la conception, les deux claviers sont presque identiques, mais le nouveau modèle est légèrement plus foncé, bien que ce soit toujours une nuance gris foncé. Le matériau extérieur est le même, mais il existe une différence extérieure majeure: le logo Apple. Le nouveau folio ‌Smart Keyboard‌ est équipé d’un logo Apple, que l’original n’avait pas.

Il y a aussi une découpe de caméra carrée au lieu de la découpe verticale de la caméra du modèle précédent, ce qui lui permet de s’adapter au nouveau bossage de la caméra carrée sur les nouveaux modèles ‌iPad Pro‌.

Les modèles Apple ‌iPad Pro‌ 2020 comportent une configuration d’appareil photo à double objectif avec des objectifs grand angle et ultra grand angle ainsi qu’un nouveau scanner LiDAR conçu pour balayer la zone autour de vous pour de toutes nouvelles expériences de réalité augmentée.

En ce qui concerne le clavier et l’expérience de frappe, il n’y a aucun changement. Les touches sont peu profondes avec peu de déplacement et ont une texture semblable à du tissu qui est conçue pour être imperméable et anti-éclaboussures. Ce n’est pas la meilleure expérience de frappe, mais c’est passable.

Le nouveau folio ‌Smart Keyboard‌ remplace le modèle précédent et il est conçu pour fonctionner avec les modèles andiPad Pro‌ 2018 et 2020. Sur les modèles 2018 ‌iPad Pro‌, la découpe de la caméra sera plus grande que nécessaire, mais elle s’adapte aux deux. Apple ne vend plus la version avec la découpe verticale de la caméra.

Apple publiera en mai le nouveau Magic Keyboard, qui est équipé de touches de commutateur à ciseaux avec 1 mm de course et de rétro-éclairage, ce qui rend le nouveau clavier plus similaire à un clavier MacBook Air ou MacBook Pro.

Le folio ‌Smart Keyboard‌ est au prix de 179 $ pour la version 11 pouces et 199 $ pour la version 12,9 pouces, ce qui est beaucoup moins cher que les prix demandés de 299 $ / 349 $ pour les nouvelles options du clavier magique.

.