Pratique avec le nouvel iPad Pro 12,9 pouces 2020

Apple a annoncé la semaine dernière de nouveaux modèles d’iPad Pro 11 et 12,9 pouces, et à partir d’aujourd’hui, les nouveaux iPad arrivent chez les clients. Nous avons acheté l’un des nouveaux modèles de 12,9 pouces et l’avons vérifié pour voir ce qui était nouveau et si cela valait la peine d’être acheté.

En ce qui concerne la conception, les nouveaux modèles ‌iPad Pro‌ sont identiques aux modèles 2018 ‌iPad Pro‌, mais avec une distinction importante – une nouvelle bosse de caméra carrée pouvant accueillir une nouvelle configuration de caméra.

Il y a un appareil photo grand angle 12 mégapixels et un appareil photo ultra grand angle 10 mégapixels, ce qui, notamment, n’est pas le même que l’appareil photo ultra grand angle 12 mégapixels de l’iPhone 11 Pro, bien qu’il soit très similaire lorsque il s’agit de la qualité d’image.

En plus des deux caméras, il y a un nouveau scanner LiDAR, qui est destiné à ajouter de nouvelles capacités AR très astucieuses. Le scanner LiDAR utilise la lumière réfléchie pour mesurer la distance entre le capteur et les objets environnants jusqu’à cinq mètres de distance, à l’intérieur et à l’extérieur. Il peut essentiellement créer une compréhension plus complète et détaillée d’une scène et de ce qui vous entoure, ce qui est utile pour la RA.

Il y a quelques améliorations que vous verrez immédiatement dans les applications AR comme l’occlusion des personnes et une meilleure capture de mouvement, mais pour l’instant, il n’y a pas beaucoup d’applications AR qui peuvent tirer pleinement parti du scanner LiDAR. Nous devrons attendre pour avoir une image plus complète de ce qu’il fait, et nous pouvons également nous attendre à cette même technologie dans les iPhones de prochaine génération.

Les caméras ont fière allure et sont essentiellement équivalentes à ce que vous obtiendrez avec l’iPhone, mais les capacités améliorées de la caméra ne sont peut-être pas ce que la plupart des gens recherchent dans un iPad, car ce n’est pas l’appareil le plus simple pour capturer des images et des vidéos.

Bien qu’il y ait deux caméras, il n’y a toujours pas de mode portrait arrière, ce dont vous devez être conscient. Le système de caméra TrueDepth orienté vers l’avant n’a pas changé et il est toujours de 7 mégapixels.

En plus de la nouvelle bosse de caméra carrée, le ‌iPad Pro‌ est livré avec une puce A12Z Bionic améliorée. C’est une amélioration par rapport à l’A12X dans la génération précédente ‌iPad Pro‌, mais uniquement en ce qui concerne les performances du GPU. Les performances du processeur sont à peu près les mêmes sur la base des tests de Geekbench, bien qu’il existe un GPU à 8 cœurs au lieu d’un GPU à 7 cœurs, il y a donc quelques gains de performances modestes.

Le processeur du ‌iPad Pro‌ 2018 était suffisamment puissant pour les jeux, le rendu 3D, le montage vidéo et d’autres tâches intensives, et le ‌iPad Pro‌ 2020 est tout aussi capable, mais pas vraiment plus. La RAM de base du nouveau ‌iPad Pro‌ a cependant été augmentée et tous les modèles sont désormais livrés avec 6 Go de RAM. En 2018, seuls les modèles ‌iPad Pro‌ avec 1 To de stockage avaient 6 Go de RAM, tandis que d’autres en avaient 4 Go.

Les modèles Apple adiPad Pro‌ 2020 ont également plus de bandes LTE, ce qui est génial si vous voyagez, et ils sont compatibles WiFi 6, idéal pour l’épreuvage futur. Le WiFi 6 n’est pas encore largement utilisé, mais il pourrait être beaucoup plus répandu dans quelques années.

Il y a également maintenant cinq microphones de qualité studio, et l’audio enregistré avec le nouveau ‌iPad Pro‌ sonne très bien.

En mai, Apple lancera le nouveau Magic Keyboard compatible avec les modèles andiPad Pro‌ 2018 et 2020, apportant la fonctionnalité du trackpad. La prise en charge du trackpad et de la souris sur le adiPad Pro‌ est excellente jusqu’à présent dans nos tests, mais ce n’est pas une fonctionnalité spécifique au ‌iPad Pro‌ et n’est donc pas une raison clé pour acheter l’une des tablettes mises à niveau.

Compte tenu des mises à niveau mineures des modèles ‌iPad Pro‌ 2020, cela ne vaut pas la peine de prendre une tablette si vous avez déjà un ‌iPad Pro‌ 2018. Bien sûr, il y a une meilleure expérience AR, mais pour le moment, sans application AR, il ne s’agit pas d’un argument de vente majeur.

Si vous possédez un ancien modèle ‌iPad‌ et envisagez de passer à un ‌iPad Pro‌, les modèles 11 et 12,9 pouces 2020 ‌iPad Pro‌ sont un excellent choix et sont plus que suffisamment puissants pour remplacer un ordinateur. Et avec le prochain Magic Keyboard et la prise en charge intégrée du trackpad, ils sont également beaucoup plus capables de remplacer Mac.

Que pensez-vous du nouveau 2020iPad Pro‌ 2020? Faites le nous savoir dans les commentaires.

