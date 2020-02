Pratique avec le service de jeu en continu GeForce de NVIDIA

En 2017, NVIDIA a annoncé le lancement de son service de jeux en streaming GeForce Now, qu’il a rendu disponible en version bêta.

Après des années de tests, de polissage et d’affinage, le service GeForce Now a vu son lancement officiel le 4 février, nous avons donc pensé aller de l’avant avec GeForce Now pour voir comment cela fonctionne sur les Mac d’Apple.

GeForce Now est un service de jeu en streaming qui vous permet de jouer à des jeux gourmands en GPU et CPU sur Mac qui pourraient ne pas être capables de gérer nativement les exigences matérielles pour un titre particulier.

Tout le rendu et l’informatique sont gérés par les serveurs de NVIDIA, où les jeux sont installés. Le gameplay est ensuite diffusé sur votre ordinateur, donc naturellement, une connexion Internet robuste est nécessaire pour vous assurer qu’il n’y a pas de décalage.

Il existe une version gratuite du service GeForce Now, qui fournit un accès standard et limite les sessions de jeu à une heure, mais pour 4,99 $ par mois, les joueurs peuvent obtenir un accès prioritaire, la prise en charge de la plate-forme de rendu graphique RTX de NVIDIA et des sessions plus longues.

Le coût de 4,99 $ par mois (ou le service gratuit) n’inclut PAS l’accès aux jeux. Vous devez toujours acheter des jeux dans des magasins de jeux pris en charge comme Steam pour pouvoir y jouer en utilisant GeForce Now, bien qu’il existe des titres gratuits pris en charge par la publicité.

Même si GeForce Now est en version bêta depuis trois ans, la bibliothèque de jeux est encore un peu terne. Il existe de nombreux jeux plus récents qui ne sont pas pris en charge, mais des jeux comme Fortnite, League of Legends, Witcher 3 et Destiny 2 sont disponibles.

NVIDIA recommande une excellente connexion Internet, mais même avec des vitesses de téléchargement de 400 Mo / s, nous avons rencontré des problèmes. Sur un MacBook Pro 12 pouces, qui n’est certainement pas assez puissant pour jouer à la plupart des jeux, les titres sortiraient à 30 images par seconde maximum avec une résolution de 1200 x 800, ce qui n’était pas une expérience de jeu positive. Le jeu était saccadé, flou et frustrant à jouer.

L’utilisation de GeForce Now sur un iMac Pro avec la même connexion WiFi a entraîné des problèmes de performances similaires, mais le remplacement par un câble Ethernet pour une connexion câblée a résolu tous nos problèmes.

Jouer à Destiny 2 sur GeForce Now avec un ‌iMac Pro‌ sur la connexion filaire n’a entraîné aucun décalage, une résolution et une fréquence d’images beaucoup plus élevées et aucune perte d’images. Ce fut une expérience fluide qui ressemblait beaucoup à jouer au jeu sur un PC de jeu haut de gamme.

Lorsque vous essayez une connexion filaire sur le MacBook 12 pouces, le gameplay était également parfait, donc NVIDIA ne plaisante pas avec les exigences Internet. Pour la meilleure expérience possible, la connexion via Ethernet est idéale.

GeForce Now est limité à l’Amérique du Nord et à l’Europe à l’heure actuelle, et la bibliothèque de jeux est limitée, mais à mesure que de nouveaux titres sont ajoutés, cela peut être un service qui mérite d’être vérifié. Il est gratuit d’essayer, tant que vous possédez le jeu auquel vous voulez jouer.

Avez-vous essayé GeForce Now? Faites-nous savoir ce que vous pensez dans les commentaires.

