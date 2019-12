Pratique avec le XDR Pro Display de 4999 $ d'Apple et le support de 999 $

Parallèlement au Mac Pro, Apple a lancé le Pro Display XDR, un écran professionnel 6K conçu pour être utilisé avec le «Mac Pro» et d'autres machines Apple de grande puissance.

Nous avons acheté un XDR Pro Display aux côtés de notre Mac Pro, et il est arrivé aujourd'hui, nous avons donc pensé faire une vidéo de déballage, pratique et de premières impressions pour MacRumors lecteurs.

En tant qu'écran conçu pour un usage professionnel, le Pro Display XDR a un prix de 4999 $ qui n'est pas exactement adapté aux consommateurs, et Apple facture 999 $ supplémentaires pour le stand que nous avons ici, ce qui a entraîné des blagues sans fin.

Fondamentalement, si vous voulez un écran fonctionnel, vous devez débourser 6 000 $, car à moins que vous ne montiez l'écran à l'aide du support VESA de 200 $, c'est le seul support disponible à l'heure actuelle.

Le Pro Display XDR est livré dans une boîte à languettes entièrement blanche comme le ‌Mac Pro‌, et il est livré avec un chiffon de nettoyage en microfibre, un câble d'alimentation tressé et un câble Thunderbolt 3 tressé.

Nous avons le Pro Display XDR sans la nano-texture mate, qui est 1000 $ plus cher et pas encore expédié, mais si vous achetez cette version de nano-texture, il convient de noter que vous pouvez seulement nettoyez-le avec ce chiffon inclus si vous ne voulez pas l'endommager.

Le Pro Display XDR se connecte au stand autonome à l'aide d'aimants super puissants, et l'ensemble de la configuration est robuste et de haute qualité, comme il se doit à ce prix.

Côté design, le Pro Display XDR a le même design en treillis que le «Mac Pro» pour l'arrière de l'écran, utilisé pour la ventilation et le refroidissement. Il y a quatre ports USB-C sur le Pro Display XDR, l'un servant de port Thunderbolt 3 pour la connexion au ‌Mac Pro‌.

Vous pouvez faire pivoter le Pro Display XDR en mode portrait ou en mode paysage à l'aide d'un petit bouton sur le support du moniteur, ce qui est pratique pour ceux qui préfèrent utiliser leurs écrans en mode vertical. L'inclinaison et la hauteur peuvent également être ajustées.

L'écran lui-même mesure 32 pouces avec une résolution de 6016 x 3384, et sans surprise, il a l'air fantastique. Il offre 1 600 nits de luminosité maximale et 1 000 nits de luminosité soutenue, ainsi qu'un angle de vision ultra large et un rapport de contraste de 1 000 000: 1. En un mot, c'est un affichage incroyable.

La précision des couleurs est impressionnante et adaptée à un usage professionnel, et le HDR associé aux 1600 nits de luminosité maximale est excellent pour ceux qui éditent du contenu HDR.

Apple facture un minimum de 4999 $ pour cet écran, ce qui semble scandaleux, mais c'est un écran à usage professionnel et en ce qui concerne la qualité et l'ensemble des fonctionnalités, c'est une affaire solide et à un prix compétitif par rapport à d'autres moniteurs de niveau professionnel .

Les moniteurs de référence utilisés par les studios hollywoodiens pour le montage télévisé et cinématographique, par exemple, peuvent coûter cinq fois plus cher que le Pro Display XDR avec les mêmes spécifications que le Pro Display XDR.

Le Pro Display XDR a été conçu pour être utilisé avec le ‌Mac Pro‌, mais il est également compatible avec les modèles MacBook Pro 15 pouces 2018 ou ultérieurs, le acMacBook Pro‌ 16 pouces et les modèles iMac 2019. Vous pouvez également l'utiliser avec l'iMac Pro 2017, mais pas à la résolution complète de 6K.

Que pensez-vous du Pro Display XDR? Faites le nous savoir dans les commentaires.