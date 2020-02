Pratique avec les nouveaux smartphones Samsung S20 et Galaxy Z Flip

Samsung a annoncé aujourd’hui une nouvelle liste de smartphones 2020, présentant une gamme d’appareils comprenant le S20 5G, le S20 + 5G, le S20 Ultra 5G et le plus nouveau, le Galaxy Z Flip pliable.

Le vidéaste MacRumors Dan était présent à l’événement Unpacked de Samsung à San Francisco, et il a pu passer du temps avec les nouveaux smartphones. Regardez la vidéo ci-dessous pour obtenir des détails et des opinions détaillées sur la nouvelle gamme de Samsung, qui rivalise à la fois avec la gamme actuelle d’Apple et ses prochains smartphones 2020, que nous prévoyons de voir en septembre.

Le Galaxy Z Flip de Samsung est son deuxième appareil pliable, mais le premier conçu avec un facteur de forme pour smartphone. L’appareil commence comme un smartphone de 6,7 pouces, mais se plie en deux pour le rendre plus compact.

Le Z Flip est le premier smartphone pliable de Samsung qui utilise un écran en verre, Samsung adoptant la nouvelle technologie de verre pliable ultra mince. L’utilisation de verre plutôt que d’un matériau stratifié donne un affichage plus agréable et un appareil qui, dans l’ensemble, semble plus premium.

La charnière est plus solide que la charnière du Galaxy Fold, et c’est un design soigné car elle peut être réglée sur plusieurs angles différents et utilisée dans ce que l’on appelle le “Mode Flex” lorsqu’elle est à moitié pliée. Dans ce mode, la moitié inférieure soutient la moitié supérieure pour un mode mains libres qui peut être utilisé pour des selfies et des opportunités de photographie uniques.

En raison de la conception de la charnière et de la façon dont il est censé être utilisé sous plusieurs angles, le Z Flip ne s’ouvre pas aussi facilement que les téléphones à clapet traditionnels, ce qui est un net positif. Il a une construction solide et ne se sent pas aussi fragile que le Galaxy Fold.

Samsung facture 1380 $ pour le Galaxy Z Flip, qui est incroyablement cher pour ce qui est essentiellement un gadget, mais c’est un design solide et de haute qualité qui démontre ce qui est possible avec la technologie d’affichage pliable.

Samsung a également présenté ses nouveaux appareils phares Galaxy S20, S20 + et S20 Ultra, qui offrent tous une connectivité 5G, d’énormes batteries, des écrans géants sans lunette et une impressionnante technologie d’appareil photo.

Les smartphones de Samsung ont une taille de 6,2 à 6,9 pouces, et à l’extrémité supérieure, 6,9 pouces est énorme, en particulier pour un appareil qui a un design sans lunette avec juste une seule découpe d’appareil photo sténopé en haut. Tous les téléphones offrent une prise en charge HDR10 + avec des taux de rafraîchissement de 120 Hz, mais l’utilisation du taux de rafraîchissement de 120 Hz nécessite de réduire la résolution à 1080p.

Il existe des fonctionnalités d’appareil photo uniques, en particulier dans le Samsung S20 Ultra haut de gamme. Il comprend un appareil photo ultra grand angle de 12 mégapixels, un appareil photo grand angle de 108 mégapixels, un téléobjectif de 48 mégapixels et un appareil photo à vision en profondeur.

Les caméras sont conçues pour prendre des images améliorées dans des conditions de faible éclairage, et Samsung a présenté une impressionnante fonction de zoom sans perte 10x qui offre un zoom total de 100x sur le S20 Ultra.

En ce qui concerne les batteries, ces smartphones ont des capacités de 4 000 à 5 000 mAh, ce qui bat tout ce que l’iPhone a à offrir à l’heure actuelle. Les appareils de Samsung sont définitivement premium et apportent la meilleure technologie de Samsung pour attirer les utilisateurs de smartphones loin de l’iPhone, mais ils ont également des prix premium.

Le Galaxy S20 a un prix de 1000 $, le S20 + au prix de 1200 $ et le Galaxy S20 Ultra au prix de 1400 $ et est un peu plus cher que le Galaxy Z Flip.

Nous allons avoir une couverture plus approfondie du Galaxy Z Flip et des nouveaux smartphones S20 de Samsung à venir dans un proche avenir, alors attendez-vous à voir des comparaisons détaillées avec les smartphones d’Apple à partir de cette semaine.

.