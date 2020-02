Pratique: le Realme X50 Pro 5G est le premier tueur phare de 2020

Realme vient d’annoncer le X50 Pro 5G, le dernier et le plus grand smartphone de la marque chinoise. Il s’agit de l’appareil phare de l’entreprise, il intègre donc les meilleures spécifications et les dernières fonctionnalités dans quelque chose qui vise à rivaliser avec les offres haut de gamme de la concurrence. L’année dernière, Realme X2 Pro a remporté notre prix Best of Android. Qu’est-ce qui distingue le Realme X50 Pro 5G? Voici tout ce que vous devez savoir!

Le Realme le plus premium à ce jour

Les smartphones Realme suivent une formule de conception de base depuis quelques années maintenant. Sur le devant, vous trouverez généralement une encoche de gouttelettes d’eau. Au dos, vous verriez normalement un panneau en verre ou en polycarbonate brillant avec des couleurs et / ou un motif géniaux.

Realme a adopté une approche différente avec le X50 Pro 5G.

Realme a adopté une approche légèrement différente avec le X50 Pro 5G. À l’avant, vous trouverez des lunettes minces, un menton mince et un double trou de poinçon Galaxy S10 Plus. Comme le Honor View 20, ce trou de perforation se trouve sur le côté droit de l’écran. La vitre arrière du X50 Pro 5G est mate et se décline en deux couleurs. Il y a le vert mousse, que nous avons ici, avec une option rouge rouille. Les couleurs sont légèrement atténuées par rapport aux modèles sortants, et je pense qu’elles rendent le téléphone plus sophistiqué.

Sur le bord gauche, vous trouverez des boutons d’augmentation et de diminution du volume distincts. Sur le bord droit, il y a un bouton d’alimentation coloré. En haut, réside un microphone. En bas, il y a un port USB-C, un emplacement pour carte SIM, un microphone et un haut-parleur. Les boutons sont cliquables et tactiles comme ils devraient l’être, et sont positionnés au bon endroit pour mes mains. Sur le dos, le verre mat est glissant et j’imagine qu’il aurait tendance à tomber des mains. Cela contraste avec les rails en aluminium étonnamment adhérents qui l’entourent. L’appareil dans son ensemble se sent solide dans la main avec un grand sentiment de rigidité et d’étanchéité.

90Hz est là pour rester

Le Realme X2 Pro a été lancé avec un écran à 90 Hz pour égaler ses concurrents sur le marché des smartphones. Le X50 Pro 5G continue dans cette voie avec son panneau FHD + 90 Hz Super AMOLED de 6,44 pouces. Il existe une fréquence d’échantillonnage de 180 Hz pour aider l’écran tactile à se sentir plus réactif. Realme revendique une «luminosité de plus de 1000 nits», «105% NTSC» et «100% DCI-P3», ce qui signifie que le X50 Pro 5G est prêt à rivaliser avec certains des meilleurs écrans sur smartphones en 2020.

Les meilleures caméras Realme a à offrir

Le X50 Pro 5G dispose de caméras 32MP et 8MP à l’avant. Le capteur principal est un IMX616 avec un champ de vision de 80 degrés. Le second a un champ de vision de 105 degrés et dispose de la fonction Realme’s Edge Deformity Correction, qui détecte la déformation et la corrige dans le logiciel.

À l’arrière, un capteur GW1 64MP avec une ouverture f / 1,8, un appareil photo 8MP 119 degrés avec une ouverture f / 2,3, un appareil photo zoom optique 13MP 2x avec une ouverture f / 2,5 et une caméra portrait noir et blanc pour aide avec le mode portrait.

La caméra zoom 13MP est capable de zoom hybride optique 5x et de zoom hybride 20x. Cependant, il n’y a pas de miroirs ou de prismes comme le Huawei P30 Pro ou le Samsung Galaxy S20 Ultra. Il existe également un nouveau système de pincement pour zoomer appelé Smooth Zoom Technology. Cela vise à émuler la sensation de zoomer un objectif de caméra.

La caméra avant est capable de filmer des vidéos FHD à 30 et 120 images par seconde. L’arrière a la possibilité de filmer des vidéos UHD à 30 images par seconde avec une stabilisation vidéo UIS.

Spécifications phares

Le Realme X50 Pro 5G arbore une fiche technique plutôt robuste avec suffisamment de variantes pour convenir à de nombreux types d’utilisateurs. Vous pouvez avoir 6, 8 ou 12 Go de RAM LPDDR5 et 128 ou 256 Go de stockage UFS 3.0. Le Qualcomm Snapdragon 865 5G est le chipset de choix de Realme ici, ce qui en fait l’appareil le plus puissant que la société ait jamais sorti. Cela le place dans les mêmes performances que la série Galaxy S20 récemment publiée, qui vient avec un prix beaucoup plus élevé.

La batterie de 4200 mAh est typique de ce que nous verrions dans un téléphone de cette taille en 2019, ce qui signifie que la durée de vie de la batterie devrait être assez bonne, mais pas hors de ce monde. Cependant, avec un énorme chargeur de 65 W dans la boîte, le Realme X50 Pro 5G est certain de s’asseoir avec le meilleur des meilleurs en ce qui concerne la vitesse de charge. Curieusement, la charge sans fil n’est pas présente sur le X50 Pro 5G.

Le logiciel s’est révélé être une amélioration radicale par rapport à son prédécesseur.

L’appareil sera livré avec Android 10 sous la forme d’une interface utilisateur Realme, qui s’est révélée être une amélioration radicale par rapport à son prédécesseur. Ceci est dû à la réduction des bloatware et à un saut vers une esthétique de conception plus propre.

Les bits et bobs

Il y a un scanner d’empreintes digitales optique sur l’écran du Realme X50 Pro 5G, qui, selon Realme, permet un temps de déverrouillage de 0,27 seconde. Il existe également une configuration à deux haut-parleurs utilisant le haut-parleur inférieur et le haut-parleur interne pour une combinaison hybride. Le WiFi 6 est également présent pour une vitesse de téléchargement allant jusqu’à 9,6 Gbps.

Cet appareil utilise un système de refroidissement par vapeur pour maintenir le SoC au frais pendant de longues périodes de charge de traitement. Il existe également un moteur linéaire tactile conçu pour resserrer et renforcer la sensation des vibrations et des haptiques. Tout cela devrait aider le téléphone à se sentir sophistiqué et luxueux pour se démarquer des autres tueurs phares.

Le Realme X50 Pro 5G, comme son nom l’indique, est un smartphone 5G grâce à son SoC Snapdragon 865 5G. Le type utilisé ici est la connectivité sous-6 GHz 5G. Les bandes 5G utilisées sont les suivantes: n1, n41, n78 et n79. Cela rend le X50 Pro 5G à un prix très compétitif compte tenu du reste des spécifications en plus de la connectivité 5G.

Prix ​​et disponibilité

En Inde, le Realme X50 Pro 5G partira de Rs. 37 999 (~ 528 $). Voici la répartition:

6 Go de RAM / 128 Go de stockage – Rs. 37999 (~ 528 $) 8 Go de RAM / 128 Go de stockage – Rs. 39999 (~ 556 $) 12 Go de RAM / 256 Go de stockage – Rs. 44 999 (~ 625 $)

En Europe, l’appareil coûtera respectivement 599 €, 669 € et 749 € pour les configurations RAM / stockage listées ci-dessus. C’est beaucoup plus cher que les prix indiens, et bien au-dessus du coût des précédents produits phares Realme. Le téléphone sera en concurrence avec le Poco X2, Realme X2 Pro, Redmi K30 Pro et le Pixel 3a XL. L’édulcorant est que ce téléphone a une connectivité 5G. Ce téléphone met les spécifications haut de gamme et la connectivité 5G entre les mains de l’utilisateur moyen.

Le Realme X50 Pro 5G sera disponible en Inde, en Espagne, en Chine, en Italie, en Allemagne, en France, en Pologne, au Royaume-Uni, en République tchèque, en Grèce, en Thaïlande, à Singapour, en Malaisie, en Arabie saoudite, etc.

C’est tout ce que vous devez savoir sur le Realme X50 Pro 5G. Dites-nous ce que vous en pensez dans les commentaires et restez à l’écoute pour notre examen complet – à venir bientôt!

