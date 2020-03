Pratique: les premiers écouteurs Montblanc sont de superbes écouteurs antibruit à 595 $

Montblanc est traditionnellement connue pour ses accessoires raffinés et à la mode, mais depuis qu’elle s’est lancée dans le monde de l’électronique avec la montre intelligente Summit, elle élargit cette nouvelle catégorie. Maintenant, avec les écouteurs intelligents Montblanc simplement nommés, Montblanc apporte sa conception et sa qualité emblématiques au monde concurrentiel des écouteurs supra-auriculaires à suppression active du bruit.

Nous connaissons tous les leaders de cet espace, dominés par les goûts des Bose 700 et des Sony WH1000XM3 (et bien sûr, les Microsoft Surface Headphones aussi) tous dans la gamme de prix de 300 à 400 $. Mais comme vous pouvez vous attendre d’un nom comme Montblanc, ces écouteurs jouent à un niveau supérieur – à 595 $, vous apportez un supplément pour les matériaux, le design et la marque.

Mais après les avoir vus, portés et écoutés, cela en vaut la peine.

Les écouteurs sont disponibles en trois couleurs – noir et or, noir et argent, gris et argent – et même si l’or peut être un peu polarisant, les deux autres options sont classiquement belles. Sous tous les angles, le casque s’adapte parfaitement à l’esthétique Montblanc, et la sensation le soutient – c’est du métal, pas du plastique, et le bandeau et les oreillettes sont en cuir super doux. Les parties extérieures des oreillettes sont en plastique doux au toucher, bien sûr, mais le tout est réuni dans un emballage de très haute qualité et très cher.

Le design de Montblanc est sur le point, et la technologie sous-jacente est la plus récente et la meilleure.

Je n’ai pas les chiffres de poids spécifiques, mais je continuerais à estimer que les écouteurs Montblanc sont un peu plus lourds que les Bose QC35 ultra-légers que je porte généralement – et ce ne serait pas surprenant compte tenu de la construction métallique. Pendant mon peu de temps à les porter, ils étaient extrêmement confortables, à la fois de la pression minimale qu’ils ont exercée sur ma tête et de la façon dont les coussinets en cuir souple (qui sont facilement amovibles avec une torsion) s’enroulaient autour de mes oreilles. Les oreillettes ont créé un excellent sceau pour l’annulation du bruit, et j’ai apprécié la musique en streaming depuis mon téléphone. Le vrai test viendra de les porter pendant plusieurs heures tout au long d’une journée de voyage et d’un vol, mais les premières impressions sont excellentes.

Peut-être que la meilleure partie est que Montblanc n’a renoncé à aucune fonctionnalité pour offrir ce look. Ils sont construits sur la technologie Qualcomm sous-jacente, ce qui est génial car il vous offre toutes les fonctionnalités que vous souhaitez: la dernière technologie Bluetooth pour une bonne connexion et un bon son, Google Assistant, Google Fast Pair et la compatibilité garantie des appareils. Montblanc a également opté pour l’USB-C pour le chargement et comprend une très belle paire de câbles – USB-A à USB-C pour le chargement et USB-C à 3,5 mm pour l’audio filaire – qui sont de couleur assortie au casque. Il existe des commandes de boutons typiques pour la lecture / pause à l’extérieur de l’oreillette droite, et le volume, ANC et Google Assistant à l’arrière du même côté. Pas de commandes tactiles délicates ici.

Oui, ils sont chers, mais vous pouvez facilement voir la valeur de se démarquer de la foule des écouteurs ennuyeux.

Je sais que ce sont 50 à 75% plus chers que la concurrence des écouteurs ANC, mais je peux complètement comprendre pourquoi quelqu’un choisit de dépenser plus pour les écouteurs intelligents Montblanc. Les écouteurs sont encore un autre accessoire qui peut montrer votre style, pas différent de votre montre, portefeuille, sac à dos ou manteau. Quelle meilleure façon de se démarquer assis en première classe sur votre prochain vol, aux côtés de toute autre personne portant des écouteurs Bose, que d’avoir ces beaux écouteurs Montblanc qui montrent votre goût perspicace? Comme tout autre accessoire de luxe, il y a ceux qui ne verront jamais la valeur de dépenser plus pour le style que pour la fonctionnalité – mais je vois précisément pourquoi Montblanc fabrique des écouteurs, et je ne serais pas surpris s’ils sont de bons vendeurs.

Les écouteurs intelligents Montblanc seront mis en vente ce mois-ci à la fois dans sa boutique en ligne et dans ses points de vente.

