Précédemment fiable Leaker CoinX suggère que de nouveaux modèles iMac et Mac Mini arriveront bientôt

De nouveaux modèles d’iMac et de Mac mini pourraient être à l’horizon, selon CoinX, un leaker auparavant fiable. Le tweet cryptique mentionne simplement l’iMac et le Mac mini à côté d’un emoji de flèche “bientôt”, sans plus de détails partagés.

Apple a actualisé sa gamme iMac régulière en mars 2019 avec des processeurs Intel Core de 8e génération jusqu’à 8 cœurs et des options graphiques Radeon Pro Vega, tandis que le Mac mini a été mis à jour pour la dernière fois en octobre 2018 avec un processeur Intel Core de 8e génération jusqu’à 6 cœurs processeurs, ports USB-C et une nouvelle option de couleur gris sidéral.

Les rumeurs concernant les iMac et Mac mini sont minces, mais l’analyste Ming-Chi Kuo a récemment déclaré qu’un nouvel iMac Pro serait lancé au quatrième trimestre 2020 avec un écran rétroéclairé à mini-LED. Apple n’a pas mis à jour l’iMac Pro depuis sa première sortie en décembre 2017.

iMac / Mac mini 🔜

– CoinX (@coiiiiiiiin) 4 mars 2020

CoinX a un bilan précis, ayant déjà divulgué les noms de l’iPhone XS, de l’iPhone XS Max et de l’iPhone XR avant tout le monde, ainsi que l’iPad 10,2 pouces et l’iPad Air 10,5 pouces, et plus encore. .