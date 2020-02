Précommande Samsung Galaxy S20: Achetez maintenant ou attendez?

Avec les Galaxy S20, S20 Plus et S20 Ultra maintenant annoncés, l’un des meilleurs téléphones de l’année est enfin arrivé. Avec trois variantes puissantes parmi lesquelles choisir, il y a beaucoup à considérer avant de vous séparer de votre argent. Cela comprend une question cruciale: devez-vous pré-commander le Samsung Galaxy S20 maintenant?

Tout d’abord, les dates qui comptent. Les précommandes sont ouvertes maintenant, la date d’expédition estimée étant fixée au 6 mars. Vous pouvez consulter toutes les offres et les dates ici. Dans cet esprit, examinons ce qui sonne bien et ce qui ne sert pas à précommander le Samsung Galaxy S20 et ses variantes impressionnantes. Ne prenez pas ce risque sans en lire plus!

3 raisons de pré-commander le Samsung Galaxy S20

Bonus de précommande: Galaxy Buds Plus, crédit Samsung et plus

Selon votre emplacement, Samsung vous propose des bonus de précommande. Le géant sud-coréen verse soit un crédit jusqu’à 200 $, soit des accessoires gratuits à chaque achat. L’option la plus attrayante pour les deux promotions est le nouveau Samsung Galaxy Buds Plus. Les écouteurs de deuxième génération ont été annoncés aux côtés de la famille Galaxy S20 et offrent une poignée de mises à niveau par rapport aux premiers vrais écouteurs sans fil de Samsung.

Aux États-Unis, vous obtiendrez un crédit instantané Samsung pour les «produits éligibles», y compris les Galaxy Buds Plus, les téléviseurs Samsung, et plus encore au taux de 100 $ pour S20, 150 $ pour S20 Plus et 200 $ pour S20 Ultra. Mettez cela vers le Galaxy Buds Plus, ou obtenez autre chose gratuitement – votre argent, votre choix. Consultez les conditions générales sur la boutique en ligne officielle Samsung.

Le gros problème pour l’Europe est les véritables écouteurs sans fil Galaxy Buds Plus fournis directement. Ils sont inclus avec les précommandes Galaxy S20 Plus et S20 Ultra (mais pas le vanilla S20, juste pour être clair) et peuvent être réclamés via l’application Samsung Members entre le 10 mars et le 12 avril 2020.

Pour ceux qui saisissent cette offre, cette valeur de 150 $ est incluse pour un ensemble d’écouteurs avec une autonomie de batterie double de l’ancienne et déjà très bonne édition. C’est un édulcorant savoureux si vous avez besoin de mettre à niveau votre téléphone de toute façon, et devrait s’avérer être l’un des meilleurs vrais écouteurs sans fil.

Valeur de reprise: énorme rabais

Le programme d’échange de Samsung est déjà le meilleur du marché et Samsung poursuit cette stratégie gagnante avec des promotions de précommande d’échange.

Avec le bon téléphone à échanger, Samsung peut vous donner jusqu’à 700 $ de réduction sur le Galaxy S20 Ultra et S20 Plus, ainsi que le Galaxy S20. Cela inclut certains des téléphones Samsung Galaxy les plus récents pour un rabais de 700 $ et des iPhones d’Apple jusqu’à 600 $, tandis que même un Google Pixel 4 peut vous faire gagner 600 $.

Ce genre de valeur de reprise insensée devrait vous donner beaucoup à réfléchir pour effectuer la mise à niveau vers la puissance 5G et Qualcomm Snapdragon 865.

Les rivaux ne sont pas à ce niveau et ne le seront pas pendant des mois

La gamme Galaxy S20 se trouvera dans un endroit inhabituel au début de 2020: ce sera le seul produit phare Android majeur à la pointe de la technologie disponible à l’achat aux États-Unis pendant des mois.

La série P40 de Huawei (qui devrait sortir dans un mois ou deux) ne peut pas être vendue avec Google Mobile Services et était toujours destinée à éviter les États-Unis. Sony, LG et Motorola avaient prévu de nouveaux produits phares pour MWC, mais ces marques n’ont pas mis un frein à la poursuite de la gamme de grands téléphones de Samsung ces dernières années, et il est peu probable que cela change. De plus, le MWC étant désormais annulé, de nombreux plans de lancement des OEM sont en déroute.

Le prochain concurrent majeur de Samsung sera issu de la gamme iPhone 2020 d’Apple. Jusque-là, cependant, le S20 semble destiné à rester au sommet de l’échelle des smartphones relativement incontesté.

3 raisons de ne pas précommander le Samsung Galaxy S20

Pas vraiment une bonne affaire: c’est de l’argent Galaxy Z Flip!

La gamme Galaxy S20 arrive en haut de la fourchette de prix pour les smartphones Android. Super premium, haut de gamme et avec le soutien de Samsung: une recette saine pour un excellent téléphone. Cependant, la précommande d’un téléphone de 1 000 $ et plus n’est pas pour tout le monde. Samsung le sait bien sûr, c’est pourquoi il y a des bonus, mais le prix de l’autocollant est toujours là-haut.

Tout en haut de gamme, le S20 Ultra a un prix de 1400 $ +. Cela le place dans la gamme des pliables, ce qui nous amène au point suivant.

Si vous gagnez 1 400 $, cela vaut peut-être la peine de regarder le Galaxy Z Flip. Le deuxième téléphone pliable de Samsung après le hit-and-miss Galaxy Fold a été annoncé en même temps que la série S20 au prix de 1380 $. Le Z Flip n’est pas tout à fait dans le même stade en termes de spécifications puissantes, mais pour le plaisir, la mode et l’avenir, le Galaxy Z Flip a tout pour plaire. Il a l’air mieux que le Motorola Razr et possède des fonctionnalités astucieuses qui donnent au pli des touches utiles.

Pas encore d’avis

Juste pour devenir personnel pendant une seconde: j’adopte une approche fastidieuse pour acheter de nouvelles technologies et je fais tout aussi attention à la destination de mon argent. Je ne saute presque jamais sans vérifier ce que les critiques détaillées ont à dire sur la prochaine grande chose. La dernière fois que j’ai acheté sans attendre, c’était pour l’édition Google Stadia Founders. Ça ne s’est pas bien passé.

Dans cet esprit, j’attendrai des critiques qui approfondissent les détails de la série Galaxy S20 au-delà des impressions pratiques rapides, et vous voudrez peut-être faire de même. Les avis, comme ceux d’Android Authority, offrent un aperçu plus approfondi de l’appareil photo, de la durée de vie de la batterie, des performances, de la qualité d’affichage et des petites choses qui comptent tellement lors de l’achat d’un nouveau smartphone. Le Pixel 4, pour prendre un exemple notoire, est un excellent téléphone appareil photo avec une faible autonomie de batterie. Pour les utilisateurs expérimentés, c’est un facteur crucial, et l’étendue des problèmes de batterie du Pixel 4 n’est devenue complètement claire qu’après des heures de test.

Connaître la performance de chaque modèle Galaxy S20 avec son nouveau chipset et sa batterie relativement solide sera une décision clé pour moi.

Le prix baissera avec le temps (éventuellement)

La gamme premium Galaxy de Samsung conserve assez bien sa valeur, c’est donc une raison beaucoup plus petite de ne pas précommander. Le plus récent Galaxy Note 10 Plus avec 512 Go de stockage a commencé à 1200 $ en août 2019, et mis à part les offres du Black Friday, il n’est plus que de 999 $.

Le Galaxy S10 avec 128 Go de stockage, l’équivalent du S20 à partir de 2019, reste en production et cette gamme voit maintenant 150 $ de baisse de prix, comme suit:

En suivant cette ligne de pensée, si le S10 n’a baissé que de 150 $ un an plus tard, votre S20 ne perdra pas beaucoup plus sur le prix de l’autocollant plus rapidement. Même avec tout cela, si vous pouvez suspendre la mise à niveau de votre téléphone pendant environ six mois, nous verrons presque certainement des offres décentes pour le Galaxy S20 commencer à tomber des détaillants et des opérateurs.

Samsung Galaxy S20 Le dernier et le plus grand de Samsung

Les Samsung Galaxy S20, Galaxy S20 Plus et Galaxy S20 Ultra sont des smartphones 5G super premium de la société sud-coréenne. Peu importe ce que vous recherchez, la gamme Galaxy S20 a probablement quelque chose pour répondre à vos besoins.

Allez-vous passer une précommande Samsung Galaxy S20? Faites le nous savoir dans les commentaires!

