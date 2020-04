Précommandez dès aujourd’hui une nouvelle caméra de sécurité intérieure eufy et économisez jusqu’à 35% instantanément

La toute nouvelle série eufy Security Indoor Cam 2K a été dévoilée, et il est déjà possible d’économiser sur le modèle de votre choix! Bien que la nouvelle ligne ne soit pas prête à être expédiée aux clients avant la fin du mois de mai, la précommande maintenant pourrait vous faire économiser jusqu’à 35% sur le coût total. Vous aurez juste besoin d’utiliser le code promotionnel approprié lors de votre commande pour bénéficier de la remise. Nous verrons dans lequel utiliser sur quel appareil photo ci-dessous.

26% de rabais ou plus

eufy Security Indoor Cam Series Réductions de précommande

La nouvelle série de caméras d’intérieur de sécurité 2k eufy comprend deux modèles de caméras intelligentes, et en pré-commandant, vous pouvez économiser jusqu’à 36% sur l’achat! Vous aurez juste besoin de vous assurer que vous utilisez le code promotionnel approprié lors de votre commande, comme indiqué sur la page de pré-commande.

À partir de 26 $

La gamme eufy Security Indoor Cam 2K comprend actuellement deux modèles différents: la eufy Security Indoor Cam 2K standard et la version améliorée 2K Pan & Tilt. Alors que la version standard peut être installée sur une étagère ou un comptoir, le modèle Pan & Tilt est beaucoup plus polyvalent et peut même être collé à un endroit plus discret, comme haut dans le coin de votre mur ou au plafond.

Bien que le modèle standard Indoor Cam 2K soit fixé au prix de 39,99 $ normalement, vous pouvez aujourd’hui utiliser le code promo WSEUFYIDC1 lors du paiement pour économiser 14 $ sur son coût. Cela ramène ce modèle à seulement 25,99 $. Pendant ce temps, la caméra Indoor Pan 2K Pan & Tilt tombe à seulement 36,99 $, contre 50 $ lorsque vous utilisez le code promo WSEEFYIDC2. Vous bénéficierez également de la livraison gratuite, quel que soit le modèle que vous choisissez.

Au-delà des différences décrites ci-dessus, les deux modèles sont par ailleurs très similaires en termes de fonctionnalités et de capacités. Vous pourrez utiliser une application sur votre téléphone pour voir et parler à toute personne qui passe devant la caméra lorsque vous n’êtes pas à la maison. Il existe même une technologie d’intelligence artificielle qui détermine si un humain ou votre animal est devant la caméra et peut vous envoyer des notifications en fonction de vos paramètres avec un enregistrement du mouvement détecté. Vous pouvez même utiliser l’un ou l’autre modèle comme moniteur pour bébé, car il existe une fonction intégrée qui envoie une notification lorsqu’un niveau de bruit excessif a été détecté.

