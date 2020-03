Prédateur sexuel qui a volé des images de centaines de comptes iCloud emprisonnés

Un homme britannique a été emprisonné pendant 32 mois après avoir plaidé coupable pour avoir volé des photos et des vidéos intimes de 297 comptes iCloud.

Comme rapporté par Leicestershire Live, Robert Field, 38 ans, a piraté des centaines de comptes iCloud et a volé des images et les a partagées avec des personnes qu’il connaissait et sur des sites Web.

Selon le rapport:

Un prédateur sexuel a piraté les comptes Apple iCloud de centaines de personnes pour voler des vidéos et des photos intimes pour sa gratification.

Robert Field a utilisé une technique élaborée pour deviner les mots de passe de ses victimes, puis a pris les images et les a partagées avec des personnes qu’il connaissait et publiquement sur des sites Web.

La police a découvert que l’homme de 38 ans, de l’avenue Nightingale, Hathern, près de Loughborough, avait conservé sur son ordinateur une feuille de calcul détaillée et détaillée contenant les informations personnelles de toutes ses 297 victimes, y compris leurs réponses de sécurité, leurs noms, leur date de naissance et leurs adresses. .

La feuille de calcul de Field contenait également la technique qu’il avait utilisée pour pirater leurs comptes et ce qu’il avait capturé. Il a été arrêté en juin 2018 après que la police a été informée de son activité. Le 14 février, il a plaidé coupable à 28 chefs d’accusation d’avoir fait exécuter à un ordinateur une fonction de sécurisation de données non autorisées, et un autre chef d’avoir obtenu un accès non autorisé à du matériel informatique avec intention.

La police a déclaré que Field avait “méticuleusement” enquêté sur ses victimes et avait pu utiliser des questions de sécurité pour réinitialiser les comptes après avoir obtenu leurs e-mails. Il a travaillé toute la nuit pour que les victimes ne soient informées que leur mot de passe avait été réinitialisé une fois réveillé.

Les nouvelles rappellent clairement le besoin de vigilance et de discernement lors de la définition des mesures de sécurité iCloud, des mots de passe et des questions de sécurité.

Voici notre guide pour sécuriser votre compte iCloud et vos photos.