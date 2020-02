Predator: le week-end d’essai de Hunting Grounds commence le 27 mars pour PlayStation 4 et PC

Si vous avez hâte au prochain titre asymétrique de Sony et Illfonic, Predator: Hunting Grounds, vous avez de la chance. La PlayStation a annoncé qu’un essai gratuit pour le jeu est prévu avant son lancement le 27 mars. Cet essai est ouvert aux joueurs sur PS4 et PC, qui peuvent jouer avec le jeu croisé. Vous pouvez également jeter un œil à un peu de nouveau gameplay ci-dessous.

L’essai ne sera disponible que jusqu’au 29 mars, donc si vous êtes intéressé, hop dans ce week-end. Predator: Hunting Grounds a été révélé pour la première fois en 2019 et si vous souhaitez un autre look, vous pouvez consulter un ancien gameplay ici. Predator: Hunting Grounds devrait actuellement sortir le 24 avril 2020 sur PS4 et PC via Epic Games Store.