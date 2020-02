Premier Apple Store à être lancé en Inde en 2021, la boutique en ligne sera lancée cette année

CUPERTINO – Le PDG d’Apple, Tim Cook, a annoncé que sa société ouvrirait son premier Apple Store physique en Inde en 2021 et que la société lancerait sa propre boutique en ligne plus tard en 2020. Ce sont des annonces rares, comme elles l’ont fait lors de la réunion des actionnaires d’Apple de cette semaine à Cupertino.

Les commentaires de M. Cook sont venus en réponse à la huitième question des actionnaires lors de la partie Q&R de l’assemblée des actionnaires, car un actionnaire a posé des questions spécifiques sur les plans d’Apple pour la croissance dans le deuxième pays le plus peuplé du monde. Apple a eu du mal à s’imposer sur le marché indien, en partie à cause de la dépendance de l’industrie indienne des téléphones portables à de petits magasins locaux pour vendre des appareils. Les multinationales comme Apple n’ont pas été autorisées à fonctionner de la même manière que dans le reste du monde.

À cette fin, Tim Cook a déclaré qu’Apple travaillait pour obtenir l’approbation du gouvernement pour ouvrir son propre magasin de vente au détail. Nous savons depuis longtemps qu’Apple essayait de le faire, mais l’annonce de la réussite de l’entreprise et de l’ouverture de sa propre boutique en 2021 était nouvelle. M. Cook a exprimé son optimisme quant aux perspectives d’Apple dans ce pays.

On ne sait pas si la montée des liens de violence ethnique et sectaire qui incluait une émeute anti-musulmane par des nationalistes hindous plus tard dans la semaine affecterait le plan d’Apple.