Premier examen du Samsung Galaxy Z Flip: un pliable qui inspire confiance, malgré une nouvelle controverse sur la durabilité

J’ai été l’une des premières personnes en dehors de Samsung à utiliser le Galaxy Fold, qui a bien sûr fini par avoir un lancement très rocheux qui a laissé un mauvais goût dans la bouche de tout le monde. Certains fans purs et durs aiment toujours le Fold (au moins la version matérielle révisée), mais cela n’allait jamais être un téléphone pour moi. Il est trop grand et lourd, et l’écran est intrinsèquement si fragile et si étrange dans les doigts pour que j’envisage d’en faire mon téléphone quotidien.

C’est pourquoi je suis ravi d’avoir utilisé le nouveau Galaxy Z Flip. Alors que le Fold commence, nominalement, à la taille d’un téléphone normal et se développe en une mini-tablette, le Z Flip commence à la taille d’un téléphone normal et se replie vers quelque chose de plus compact et de poche. Dans le même temps, Samsung a introduit un revêtement d’écran beaucoup plus résistant aux dommages au quotidien, avec des améliorations de charnières qui promettent également une meilleure longévité.

Il y a, en théorie, beaucoup moins de compromis en jeu ici. Nous avons maintenant un téléphone pliable qui partage plus avec un téléphone “normal” qu’autrement, et cela me donne confiance en toute la catégorie pliable. Voici mon premier examen de ce que c’est que d’utiliser le Galaxy Z Flip.

Remarque: Cet avis est basé sur mon temps limité avec un appareil d’examen fourni à Android Central par Samsung. Malheureusement, Samsung n’a autorisé qu’une très courte période de temps – 25 heures, pour être exact. Pour cette raison, mes conclusions ne seront pas aussi complètes que je l’espère dans toute autre revue où j’ai plusieurs jours d’utilisation. Cela aura un impact particulier sur mon évaluation de la durée de vie de la batterie du téléphone. Nous mettrons à jour cet avis après avoir passé plus de temps avec le téléphone à une date ultérieure.

Un écran pliable meilleur et encore imparfait

Samsung est fier de ses progrès technologiques dans l’écran du Galaxy Z Flip – ou, plus précisément, dans sa couverture d’écran. Comme il l’a dit fièrement de différentes manières, l’écran du Z Flip est recouvert de verre, pas de plastique. Après avoir utilisé le Fold et avoir un dégoût général pour sa couverture d’écran et les compromis connexes, le verre du Z Flip était tout ce que je devais savoir pour être immédiatement intrigué.

Il existe bien sûr déjà une controverse considérable sur le fait qu’il s’agisse ou non de «verre».

Il existe, bien sûr, une controverse considérable sur le fait qu’il s’agisse ou non de «verre». Après la fin du lancement de Fold, Samsung allait déjà être au microscope avec le Z Flip – mais il ne se faisait aucun avantage d’appeler ce “verre ultra mince” plutôt qu’un autre nom marketing qui représente peut-être plus précisément ce que ce matériau est.

Ce n’est clairement pas du verre car nous savons que les matériaux de notre époque utilisent les smartphones depuis plus d’une décennie. Et c’est là que les problèmes entrent en jeu. Dès que vous utiliserez le mot verre, les gens vont supposer qu’il est aussi fort que les autres téléphones – même si Samsung vous avertit explicitement qu’il n’est pas si fort. Nous sommes alors en quelque sorte surpris quand il est endommagé plus facilement que les téléphones non pliables.

À un certain moment, ces «plaintes» se transforment en «travail à succès», et il est un peu fatigant de voir les gens voir cela en noir et blanc plutôt que de comprendre la nuance nécessaire. J’ai peut-être passé trop de temps avec mon ami MrMobile, mais je prends ici un point de vue optimiste sur les pliables. Oui, ce revêtement d’écran est clairement plus fragile que le Gorilla Glass 6 sur un Galaxy S20 – considérablement. Mais il se plie également en deux, les amis. Et il est clairement plus durable que ce que nous avons vu sur tout autre téléphone pliable jusqu’à présent. Il n’est pas exempt de compromis, c’est juste la réalité de la situation – et si vous ne pouvez pas faire face aux compromis, achetez un Galaxy S20.

À un moment donné, nous devons cesser de tergiverser et comprendre que ces écrans vont être moins durables.

Et surtout pour moi, l’écran du Z Flip est le meilleur de tous les pliables que j’ai touchés. Par un long tir. Oui, il y a toujours une zone froissée où l’écran se replie. C’est complètement prévu. Mais le reste de l’écran est plat, ne craque pas ni ne fléchit lorsque vous appuyez dessus, et se sent beaucoup plus dur que le pli – même s’il a un revêtement en plastique sur ce verre ultra mince. Et en raison de la taille du Z Flip, vous ne glissez pas souvent sur la zone froissée, donc la plupart du temps, lorsque vous faites défiler, appuyez et tapez, il ressemble à tout autre téléphone avec un protecteur d’écran en plastique. On ne m’a pas constamment rappelé que j’utilisais un écran de qualité inférieure.

C’est un progrès majeur pour les pliables et fait du Z Flip le seul pliable jusqu’à présent que j’envisagerais d’utiliser tous les jours.

Connaître un nouveau facteur de forme

La prochaine partie passionnante du Z Flip est juste sa taille et son fonctionnement. Alors que le Galaxy Fold – et vraiment tout pliable autre que le Motorola RAZR – était disgracieux et trop gros pour être utilisé confortablement d’une seule main ou tenir dans une poche, le Z Flip est explicitement conçu pour être compact. Et encore une fois, contrairement au Fold, il n’y a pas de compromis massif de poids ou d’épaisseur lorsque l’appareil est fermé.

La meilleure astuce que le Galaxy Z Flip tire est de se sentir comme un téléphone “ normal ” lorsqu’il est ouvert.

Lorsque le Z Flip est ouvert, il ressemble beaucoup à tout autre produit phare de Samsung. De la façon dont le métal et le verre se sentent à l’extérieur jusqu’à la taille, la forme et le poids généraux. Il ressemble à un Galaxy S10 + légèrement plus étroit et plus grand. Cela ne semble pas étranger ou bizarre, ce qui est absolument une fonctionnalité.

Vous bénéficiez d’une expérience téléphonique plutôt normale lorsque le téléphone est ouvert, avec un téléphone qui peut être plié en deux lorsqu’il n’est pas utilisé. Et oui, le Z Flip est sacrément compact lorsqu’il est fermé. Il est plus épais qu’un téléphone ordinaire lorsqu’il est fermé, bien sûr, mais parce qu’il est tellement plus court, il se sent très à l’aise dans ma poche. Et il est tellement facile d’enrouler votre main autour du Z Flip lorsqu’il est fermé.

Samsung n’a clairement commencé à explorer ce qui est possible avec le logiciel pour prendre en charge et tirer parti de ce facteur de forme pliant vertical. Pour la plupart, il s’agit simplement d’Android 10 avec One UI 2, mettant plus de poids derrière le sentiment “ce n’est qu’un Galaxy S10”.

Le mode Flex a quelques cas d’utilisation soignés, mais se sent généralement comme une réponse à une question que personne n’a posée.

Samsung a fait des choses intéressantes avec une interface multi-fenêtres sur le Fold, mais même cela semble encore partiellement cuit. Il en va de même pour les options d’affichage en “mode flexible” du Z Flip, qui vous permettent de plier le téléphone à un angle d’environ 90 degrés et d’avoir une vue divisée sur les plans vertical et horizontal. Le mode Flex ne fonctionne que dans quelques applications – comme l’appareil photo, la galerie, les appels vidéo Duo et le mode horloge à affichage permanent. Les Z Flips que j’ai utilisés lors du lancement de Unpacked avaient également YouTube fonctionnant en mode flexible, mais ce n’était pas sur mon unité de vente au détail.

Dans les deux cas, cela ressemble plus à une réponse à une question que personne n’a posée. Oui, c’est bien de pouvoir soutenir le téléphone pour un appel vidéo, mais là encore, il est également probable que ce soit un angle très peu flatteur qui vous tire le nez de la table. Vous êtes probablement plus susceptible d’utiliser le téléphone dans ce mode pour configurer une photo de groupe sur une minuterie ou stabiliser l’appareil photo pour une prise de vue en mode nuit. Les autres cas d’utilisation semblent cloués et franchement limitatifs par rapport au simple pliage du téléphone à plat et à son utilisation comme un téléphone ordinaire.

Le pliage apporte bizarreries et compromis

Le style à clapet du Galaxy Z Flip a un net avantage sur les plus grands pliables, mais la mise en œuvre de Samsung comporte également quelques compromis.

Le seul problème inhérent à la charnière est qu’il rend difficile l’ouverture du Z Flip d’une seule main.

La raison pour laquelle le Z Flip peut s’asseoir à cet angle entre ouvert et fermé est la décision de Samsung de réorganiser la charnière pour qu’elle soit considérablement plus serrée que les autres pliables. Alors que la plupart des pliables veulent constamment se forcer à être verrouillés en position ouverte ou fermée, le Z Flip peut s’asseoir à n’importe quel angle entre environ 20 et 160 degrés. C’est bien pour les cas d’utilisation limitée que j’ai mentionnés ci-dessus, et a sûrement un effet positif sur la longévité de la charnière et de l’écran, mais il est plus difficile d’ouvrir le Z Flip d’une seule main. Vous ne pouvez pas vraiment “ouvrir” l’ouvrir facilement, ce qui est ironique étant donné le nom de ce téléphone, comme vous pouvez le faire sur le RAZR. La fermeture n’est pas un problème, et vous finissez par trouver la meilleure façon de positionner vos doigts pour ouvrir le téléphone, mais j’ai eu du mal à trouver un moyen de rendre l’ouverture naturelle.

Une fois ouvert, vous verrez et sentirez une épaisse lunette surélevée autour de tout l’écran, ce qui prend un peu de temps à s’habituer car nous sommes tous habitués au verre incurvé sur les écrans de téléphone. Cela n’entrave pas nécessairement vos gestes secondaires – ce qui est bien car Android 10 repose sur eux – mais c’est certainement une sorte d’expérience tactile différente de tout autre téléphone. Mais la lunette est nécessaire pour protéger cet écran pliable intrinsèquement fragile.

Le RAZR bat absolument le Z Flip avec son écran de couverture.

Il y a aussi l’originalité d’utiliser le Z Flip lorsqu’il est fermé. Il y a un écran rectangulaire de 1,06 pouce à l’extérieur, à côté des caméras “arrière”, qui recrée ostensiblement les informations que vous obtiendriez normalement de Always On Display sur un autre téléphone Samsung … sauf que ce n’est pas le cas. L’écran affiche l’heure et la date et vous permet de faire défiler les notifications sélectionnées et la lecture multimédia. Mais il faut appuyer deux fois sur le petit écran pour l’activer, puis prend une autre série de tapotements pour afficher des informations de défilement limitées.

C’est le seul endroit où le Motorola RAZR a un avantage clair avec son écran de couverture plus grand, qui vous montre en fait le contenu complet des notifications et vous permet de voir rapidement ce qui vous alerte. C’est encore plus vrai en ce qui concerne les photos avec les caméras arrière, où Motorola vous offre suffisamment d’espace pour cadrer une photo alors que l’écran du Z Flip est si petit qu’il est impossible de se faire une idée de la photo que vous prenez – mieux que rien, mais à peine.

Appareils photo, performances et autonomie de la batterie

Comme indiqué en haut de cette critique, je n’ai pas encore eu assez de temps avec le téléphone pour donner une vision définitive de la durée de vie de la batterie. Mais je peux vous donner mon expérience jusqu’à présent: avec 3300mAh pour travailler avec, je ne suis pas surpris que la durée de vie de la batterie soit un point faible de ce téléphone. Lors de ma première charge complète, en débranchant pendant que je passais à travers l’installation d’applications, le téléchargement de données et le démarrage de l’évaluation du téléphone, j’ai atteint une batterie de 5% un peu moins de 11 heures – mais avec un temps d’écran assez élevé de 4 heures 50 minutes et usage intensif.

Vous allez abandonner la durée de vie de la batterie, mais vous ne pourrez pas faire de compromis sur les performances.

Le lendemain, en débranchant à 7 h 30 et en utilisant simplement le téléphone comme je le ferais normalement, j’ai atteint 50% de la batterie à 12 h 00 avec 2 heures d’écran allumé. Des chiffres comme celui-ci ne me donnent pas confiance que le Z Flip est un téléphone à batterie toute la journée comme ses homologues phares. Il offre au moins la charge rapide de la génération S10 de Samsung, ainsi que la charge sans fil, donc il y a cela.

Je peux cependant parler de performance. Sans surprise, le Z Flip fonctionne comme un Galaxy S10. Il possède un processeur Snapdragon 855+, 8 Go de RAM et ne propose qu’un écran 1080p avec le même logiciel que le reste des téléphones Samsung. Il n’y a rien de révolutionnaire ou de fou là-bas, et il fonctionne donc exactement comme le fait un Galaxy S10.

Et il y a des nouvelles plus positives sur le front de la caméra, bien que ce ne soit pas tout bon. Le Galaxy Z Flip utilise efficacement un bac à pièces spécial des capteurs et objectifs 2019 de Samsung, avec une paire d’appareils photo 12MP, une large et une ultra-large, à l’arrière. La caméra frontale de 10 mégapixels n’a que peu de conséquences, car il est préférable de prendre des photos avec la caméra arrière en utilisant l’écran de couverture pour guider votre prise de vue (même si c’est incroyablement gênant). La qualité de la caméra arrière est à peu près la même que celle d’un Galaxy S10 – moins la qualité du zoom, car il n’a pas d’objectif zoom dédié.

Les caméras ont une génération de retard, mais ce ne sera pas une rupture pour le Z Flip.

Je ne peux pas dire avec certitude si le Z Flip a amélioré les performances de l’appareil photo par rapport au Galaxy S10, ce qui résulterait d’un traitement logiciel amélioré, mais il semble prendre des photos vraiment solides. Vous pouvez dire que c’est une génération derrière en basse lumière, où les scènes sombres sont tachées et manquent de définition dans les moindres détails, et je pense que nous regarderons encore moins favorablement sur ce système de caméra une fois que le Galaxy S20 sera en vente.

Mais de tous les compromis auxquels vous allez faire face avec le Galaxy Z Flip, les caméras sont assez faibles sur la liste. Compte tenu en particulier de sa concurrence directe, le Motorola RAZR, a une qualité de caméra horrible.

Devriez-vous acheter le Galaxy Z Flip?

La question cruciale de savoir si vous devriez envisager d’acheter un Galaxy Z Flip est de savoir si vous pouvez faire confiance aux affirmations de Samsung sur la durabilité de l’écran. C’est, par conséquent, la seule question à laquelle je ne peux tout simplement pas répondre avec une si courte période de temps en utilisant le téléphone. Il s’agit probablement de l’écran pliant le plus durable d’un smartphone, mais nous savons qu’il ne sera pas aussi durable qu’un smartphone standard et ne peut pas savoir pendant des mois et des mois s’il résiste à une utilisation quotidienne continue.

Samsung réduit l’écart entre les téléphones plats et pliables – mais il n’est pas encore tout à fait là.

Si vous vous posez sur l’extrémité positive du spectre à l’écran et que vous êtes prêt à l’essayer, il y a des questions philosophiques générales sur la valeur que vous accordez au fait que votre téléphone se plie en premier lieu. Contrairement au Galaxy Fold, vous ne payez pas pour obtenir plus … vous payez pour obtenir moins. Pour pouvoir plier le téléphone lorsqu’il n’est pas utilisé. Le Z Flip est absolument plus compact et plus compact que tout autre smartphone une fois plié, mais le fait que cet avantage du stockage compact vous en vaille la peine est une décision personnelle.

Lorsque le Galaxy Z Flip coûte 380 $ de plus qu’un Galaxy S20 de base, vous devriez probablement être certain que vous voyez de la valeur dans la combinaison du facteur de forme compact et de la nouveauté (ou du facteur wow, si vous voulez) de plier le téléphone en deux. Parce que pour obtenir ces deux choses, vous compromettez et abandonnez plusieurs autres petites choses qui nuisent toutes à l’expérience du smartphone à laquelle nous sommes tous habitués. Avec le Z Flip, Samsung réduit cet écart entre les téléphones plats et pliables – mais il n’est pas encore là.

La prochaine génération

Samsung Galaxy Z Flip

Une autre façon de penser aux pliables.

Le Galaxy Z Flip prend la forme d’un smartphone moderne et vous permet de le plier en deux. Il existe de nombreux compromis, notamment en ce qui concerne le prix et la fragilité potentielle de l’écran, mais ce pliable se rapproche plus que tout autre avant d’être un téléphone complet.

