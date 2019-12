Premières choses à faire avec votre nouveau téléphone Android

Vous venez de sortir votre nouvel appareil Android de son emballage et vous rayonnez. Peut-être que vos mains tremblent d'anticipation. Votre bouche est sèche et vos pupilles sont dilatées. D'accord, vous n'êtes peut-être pas si excité, mais un nouveau téléphone est certainement une célébration de la cause. Mais qu'est-ce qui vient ensuite?

Voici quelques-unes des premières choses que tous les propriétaires d'Android devraient faire avec leur téléphone lorsqu'ils le sortent de la boîte. Ces petits exercices vous permettront de tirer le meilleur parti de votre appareil dès le premier jour.

Découvrez votre appareil

Tout d'abord, prenez un moment pour vraiment apprécier ce que vous tenez entre vos mains. Vous êtes maintenant propriétaire d'un appareil portable si futuriste que aucun écrivain de science-fiction ne l'a vu venir. Touchez son écran aux bons endroits, la pizza arrivera à votre porte d'entrée. Ou un homme au Maroc commencera à vous parler. Ou il jouera des vidéos de chats sautant dans des boîtes en carton. Vous êtes le Dieu tout-puissant de cet écran de poche.

Ne laissez pas tout ce pouvoir vous monter à la tête. Vous devez garder votre sang-froid assez longtemps pour vous assurer que votre appareil est livré avec toutes les bonnes pièces.

Parcourez tous les emballages de votre téléphone et faites le point sur tout. Passez en revue toutes les informations sur la garantie et notez tous les extras. La plupart des téléphones Android sont livrés avec un outil SIM, alors assurez-vous de ne pas le jeter au cas où vous souhaiteriez installer une nouvelle carte SIM. Vous avez probablement aussi un chargeur et peut-être même un ensemble astucieux d'écouteurs.

Préparation au téléchargement des données

Branchez le téléphone pour charger cette batterie. Bien que de nombreux téléphones soient partiellement chargés, ils ne sont généralement pas entièrement rechargés. Vous allez jouer avec votre nouveau jouet pendant les prochaines heures, et vous ne voulez pas qu'il meure sur vous en plein milieu d'un processus crucial.

De plus, vous voudrez probablement vous connecter à un réseau sans fil s'il en existe un. Nous n’avons pas tous des données illimitées, et vous allez certainement télécharger beaucoup de choses dès votre premier jour avec votre téléphone. Ce n'est peut-être pas une bonne idée de commencer immédiatement à manger dans votre limite mensuelle.

Connectez-vous à Google et laissez couler la magie

Lorsque vous allumez votre appareil pour la première fois, une procédure pas à pas vous guidera tout au long du processus de configuration. Cela variera un peu d'un téléphone à l'autre, mais l'une des premières choses qu'il vous demandera de faire est de vous connecter à votre compte Google.

Vous pouvez ignorer cette étape si vous le souhaitez, mais nous ne le recommandons sérieusement pas. La connexion à Google connecte votre appareil à une tonne d'autres services, et c'est la première étape vers la personnalisation de votre téléphone. L'activation de ce compte configurera automatiquement votre messagerie, votre calendrier et votre liste de contacts et préparera votre téléphone à synchroniser votre identité sur tous les appareils. Il est également requis pour le Play Store.

Si vous avez déjà possédé un appareil Android, vous êtes sur le point d'assister à de la magie. Après vous être connecté à votre compte Google, votre téléphone se connectera au Google Play Store et tentera de télécharger toutes vos anciennes applications. Sous vos yeux, cet appareil d'origine se transformera en une version plus rapide et plus élégante de votre ancien téléphone.

Désactiver le bloatware

Votre téléphone est probablement fourni avec quelques applications préinstallées par le fabricant ou l'opérateur que vous n'avez pas demandées et que vous ne pouvez pas supprimer (sauf si vous décidez de rooter). Ces applications prennent de la place et peuvent ralentir votre téléphone. Pour maximiser les capacités de votre téléphone, vous voudrez peut-être abandonner ce genre de choses.

Une fois que votre téléphone est opérationnel, accédez au menu Applications dans vos paramètres et recherchez toutes les applications préchargées sur votre téléphone. Vous ne pourrez peut-être pas les désinstaller, mais vous pouvez les désactiver et désinstaller toutes les mises à jour, ce qui réduira au minimum l'espace qu'elles occupent. La désactivation d'une application signifie également que vous ne la verrez plus dans le tiroir des applications.

Un mot d'avertissement, cependant. S'il s'agit de votre tout premier appareil Android, vous souhaiterez peut-être conserver les applications préinstallées jusqu'à ce que vous soyez sûr que vous n'en aurez pas besoin, qu'elles ne briseront pas une partie essentielle de l'expérience de votre téléphone ou jusqu'à ce que vous ayez trouvé alternatives appropriées dans le Play Store.

Lors de la configuration initiale de votre appareil, il peut également vous demander de vous inscrire pour une protection supplémentaire contre les logiciels malveillants ou d'autres services supplémentaires. N'hésitez pas à ignorer ces offres; vous ne devriez vraiment pas avoir à vous inscrire à autre chose que votre compte Google lors de la configuration.

Configurez votre espace et obtenez également de nouvelles applications

Ce n'est pas parce que votre téléphone installe toutes vos anciennes applications que vous devez continuer à faire les mêmes choses. Obtenir un nouvel appareil est une excellente occasion de mettre un terme à de mauvaises habitudes et de commencer à prendre de meilleures décisions de vie – ou du moins de meilleures décisions d'application.

Visitez le Play Store et découvrez des alternatives à certaines des applications que vous utilisez. Vous pouvez également essayer un autre lanceur, télécharger quelques nouveaux jeux ou opter pour un nouveau lecteur de musique. Si vous n'êtes pas un grand fan du clavier installé sur votre appareil, prenez-en un nouveau comme Swiftkey, Chrooma ou Minuum. Ceux-ci prêtent attention à vos habitudes de frappe et facilitent l'envoi de SMS.

Il est également important de se rappeler que vous devrez toujours vous connecter à Facebook, WhatsApp, Netflix et à tous les autres services dont vous disposez.

Une fois toutes les applications installées, vous pouvez commencer à personnaliser l'appareil à votre convenance. Vous pouvez définir de nouveaux fonds d'écran et sonneries, ainsi que personnaliser l'écran d'accueil avec des raccourcis et des widgets d'application. N'oubliez pas d'organiser les bascules rapides dans le panneau de notification, de régler la luminosité de l'écran et d'activer les gestes ainsi que d'autres fonctionnalités utiles que votre appareil peut offrir.

Voici quelques-unes des meilleures sources pour trouver certaines des meilleures applications, jeux et services pour votre nouvel appareil:

Sécurisez votre appareil

Votre téléphone contient de nombreuses informations sensibles, surtout si vous l'utilisez pour des opérations bancaires, des achats ou la livraison de pizzas. Il est important de mettre en place des mesures de sécurité solides pour protéger votre vie privée et votre identité.

Un code PIN et un verrouillage de motif sont deux options de sécurité disponibles sur la majorité des téléphones Android. Beaucoup d'entre eux sont également livrés avec un scanner d'empreintes digitales ou même des fonctionnalités de reconnaissance faciale. N'oubliez pas qu'aucune méthode biométrique n'est aussi sûre qu'un mot de passe.

Vous pouvez également vérifier si votre appareil possède des capacités Smart Lock. Smart Lock est une fonctionnalité assez cool qui permet à votre téléphone de contourner l'écran de verrouillage dans certaines situations. Par exemple, vous pouvez configurer votre téléphone pour qu'il reste déverrouillé s'il se trouve à proximité d'un appareil Bluetooth particulier, comme votre autoradio. Il peut également être en mesure de détecter s'il a été déposé ou transmis à un nouvel utilisateur depuis la dernière fois qu'il a été déverrouillé.

Assurez-vous que tout est à jour!

Il y a de fortes chances que votre appareil ait quelques mises à jour qui vous attendent. Parfois, ce seront des corrections mineures ou des améliorations de vitesse. Parfois, de toutes nouvelles versions d'Android attendent – surtout si votre nouveau téléphone est sur le marché depuis un petit moment. Vous pouvez rechercher les dernières mises à jour logicielles en accédant à Paramètres> À propos du téléphone> Mises à jour du système.

En plus du système d'exploitation, vous pouvez également mettre à jour les applications préinstallées en visitant le Play Store, en sélectionnant «Mes applications et jeux» dans le menu et en appuyant sur le bouton «Tout mettre à jour» en haut, si disponible.

Configurer le suivi des données mobiles

Si vous n'avez pas de forfait illimité, il est indispensable de surveiller la quantité de données que vous avez utilisées dans un cycle de facturation donné. Dépasser la limite à cause de toutes les vidéos de chats que vous regardez sur YouTube peut coûter cher.

La configuration du suivi des données mobiles est un jeu d'enfant. Rendez-vous dans les paramètres de votre appareil, appuyez sur «Utilisation des données», puis définissez le cycle de facturation et la quantité de données que votre plan propose.

L'étape suivante et finale consiste à activer un avertissement et une limite de données. Le premier vous avertira lorsque vous aurez utilisé une quantité de données prédéfinie, tandis que le second désactivera les données cellulaires une fois qu'il aura atteint la limite que vous avez définie.

Si vous ne trouvez pas la fonctionnalité de suivi des données sur votre appareil Android, n'ayez pas peur de mon ami. Il existe de nombreuses applications dédiées disponibles sur le Play Store comme My Data Manager, que vous téléchargez via le bouton ci-dessous.

Apprenez à connaître votre appareil

Prenez le temps d'examiner les paramètres de votre téléphone. Parcourez les menus et les sous-menus et prenez des notes mentales sur l'emplacement des différentes fonctionnalités. Cela peut vous faire gagner beaucoup de temps plus tard et vous pourriez même découvrir de nouvelles choses sur votre appareil.

Les anciens Grecs (et aussi l'Oracle de la matrice) avaient un dicton: "Connais-toi toi-même." Vous mettez beaucoup d'informations personnelles sur votre téléphone, et vous les utiliserez probablement pour tant de vos communications interpersonnelles, donc votre téléphone est un peu comme une extension de vous-même. Ne le laisse pas être un étranger!

Pensez à configurer un nouveau téléphone comme si vous vous installiez dans un nouvel endroit. Ne vous contentez pas de laisser ces pièces vides. Déplacez-vous dans vos vieux meubles familiers et accrochez quelques nouvelles photos. Embellissez l'endroit. Donnez-lui un nettoyage en profondeur. Après tout, vous allez vivre ici pendant un certain temps.

La configuration d'un appareil Android peut sembler écrasante, mais il peut être agréable de s'y installer et de profiter du processus.

Quelle est la première chose que vous faites lorsque vous obtenez un nouveau téléphone? Faites le nous savoir dans les commentaires!