Premiers ministres «Home Before Dark» sur Apple TV + 3 avril

La série dramatique originale d’Apple, Before Before Dark, sera présentée le 3 avril et a déjà été renouvelée pour une deuxième saison.

Accueil avant l’obscurité

La série est basée sur l’histoire vraie de Hilde Lysiak, une journaliste de onze ans qui a lancé son propre journal et a raconté l’histoire d’un meurtre dans sa propre rue. En 2016, elle a reçu le Tribeca Disruptive Innovations Award.

L’histoire de Home Before Dark parlera d’une jeune fille qui déménage de Brooklyn dans une petite ville et découvre une affaire froide que tout le monde a essayé de cacher, y compris son propre père. Réalisé par Jon M. Chu, il met en vedette Brooklyn Prince dans le rôle de Mme Lysiak. D’autres acteurs incluent Jim Sturgess, Abby Miller, et plus encore.

Le 3 avril, les trois premiers épisodes seront disponibles sur Apple TV +. De nouveaux épisodes seront publiés chaque semaine, chacun d’une durée de 60 minutes. La série totalisera 10 épisodes.

