Prenez ce dont vous avez besoin pour travailler à domicile avec ces kits B&H simples

De plus en plus d’États adoptent des ordonnances de «rester à la maison». La Virginie et le Maryland viennent de publier des déclarations similaires hier demandant à davantage de personnes d’arrêter de travailler et de pratiquer des activités récréatives à l’extérieur de la maison. Cela pourrait signifier que si vous étiez l’un des rares à continuer à travailler, vous allez maintenant passer à un travail à la maison comme beaucoup d’autres Américains. Si tel est le cas, vous devez vous préparer à ce que le travail à domicile implique.

B&H a réuni quelques kits essentiels pour vous aider à le découvrir. Ces packs contiennent tout ce dont vous avez besoin pour accomplir vos tâches pendant que vous êtes à la maison, y compris un casque pour que vous puissiez participer aux réunions d’entreprise. Saisissez le pack Dell avec un ordinateur portable et un moniteur pour le connecter à seulement 715,88 $ ou passez au pack business avec un Lenovo IdeaPad S340 et un abonnement à Microsoft Office pour 992,85 $.

Le premier ensemble comprend un ordinateur portable Dell Inspiron 15 pour vous aider à démarrer. C’est un ordinateur portable parfaitement équipé avec un processeur double cœur i3-8130U capable d’une vitesse allant jusqu’à 3,4 GHz, 8 Go de RAM DDR4 pouvant être mis à niveau jusqu’à 32 Go, des graphiques intégrés et un disque SSD M.2 128 Go rapide. Il a même un écran tactile LCD 15,6 pouces 1080p, un lecteur optique pour utiliser des DVD et des CD, et une webcam 720p pour les réunions d’affaires … ou le streaming de jeux vidéo.

Le reste de l’ensemble comprend un moniteur IPS 1080p 24 pouces Acer B247W, un câble HDMI pour que vous puissiez connecter l’ordinateur portable et le moniteur pour gagner plus d’espace, un clavier et une souris sans fil et le casque LifeChat LX-3000 de Microsoft pour rester en contact avec vos collègues.

Le deuxième pack vous met à niveau vers un ordinateur portable Lenovo IdeaPad S340. Il possède un processeur quadricœur i5-1035G avec une vitesse de boost maximale de 3,6 GHz, 12 Go de RAM DDR4, des graphiques intégrés et un SSD M.2 NVMe de 512 Go. L’écran est un panneau TN 1080p avec une meilleure luminosité, mais ce n’est pas un écran tactile. Celui-ci a une tonne d’options de connectivité, une webcam 720p et un clavier pleine taille.

Vous obtiendrez également le moniteur 24 pouces U2419HX UltraShaarp de Dell pour connecter votre ordinateur portable, l’ensemble souris et clavier sans fil Logitech MK540, le casque LifeChat LX-3000 de Microsoft et un code de clé de produit pour Microsoft Office Famille et Étudiant 2019.

Ces deux ensembles peuvent également être complétés par l’ajout d’une imprimante. Et assurez-vous de consulter le hub B&H Work from Home pour tout autre élément essentiel dont vous avez besoin.

