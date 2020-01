Prenez deux écrans intelligents Nest Hub pour seulement 100 $ (160 $ ​​de rabais) (Mise à jour: retour pour une journée)

Que vous cherchiez à acheter un cadeau de Noël ou que vous souhaitiez simplement rendre votre maison un peu plus intelligente, un affichage intelligent mérite d’être considéré. Avec cette offre, vous n’aurez pas à choisir entre ces options, car vous pouvez obtenir deux Nest Hubs pour seulement 100 $, ce qui est nettement moins cher que de les acheter séparément.

Si vous n’êtes pas familier avec le Nest Hub, il s’agit d’une sorte d’hybride entre une tablette de sept pouces et un haut-parleur intelligent. Il peut répondre aux requêtes quotidiennes, contrôler les appareils intelligents, diffuser de la musique et des vidéos, lire les actualités et bien plus encore. Il peut également agir comme une cible Chromecast, vous pouvez donc regarder du contenu YouTube et Netflix, par exemple.

Utilisez le lien ci-dessous pour obtenir votre offre auprès de Best Buy. Vous pouvez choisir entre les hubs Charcoal et Chalk Nest, et les mélanger et les assortir. Il y a aussi une livraison gratuite le lendemain lors de l’achat du forfait, vous êtes donc sûr de recevoir votre colis à temps pour les vacances.

Best Buy a ramené son offre incroyablement bonne sur les hubs Nest, en offrant 2 pour seulement 100 $. C’est une affaire d’une journée seulement, donc si vous êtes intéressé, agissez plus tôt que tard. Vous pouvez choisir parmi les couleurs de charbon de bois et de craie, et une fois qu’ils sont ajoutés à votre panier, la remise sera appliquée, ce qui fera de chacun 49,99 $. Dirigez-vous vers ce lien pour accéder à la page des offres.