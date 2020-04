Prenez les 4 films Avengers dans une collection Steelbook 4K en vente à 100 $ chez Best Buy

Il est temps d’ajouter d’excellents films à votre collection et peut-être de résoudre votre problème d’ennui au foyer en même temps! Best Buy propose une tonne de films 4K Steelbook aujourd’hui seulement, et en haut du pack se trouve la collection Blu-ray Avengers 4 films à un prix bas de 99,99 $. Cet ensemble coûte généralement environ 150 $. Best Buy est l’endroit exclusif pour acheter cette collection, vous ne la trouverez donc utilisée sur eBay et des choses comme ça que si vous la cherchez ailleurs.

Si cette collection ne vous plaît pas, consultez le reste des films 4K Steelbook que Best Buy a en vente aujourd’hui. Il s’agit d’une énorme collection Disney qui comprend tout, de l’Iron Man original à Toy Story 3 à mon préféré, Zootopia. Les films sont tous en vente pour 9,99 $ ou 14,99 $. En règle générale, ces prix expireront bientôt.

Collection de 4 films Avengers 4K Steelbook

Pour les fans inconditionnels des Avengers qui veulent une belle collection de films. Livré avec une lettre spéciale écrite par le président de Marvel Studios, Kevin Feige. Comprend également des versions numériques 4K de chaque film afin que vous puissiez conserver l’ensemble vierge.

99,99 $ 150,00 $ 50 $ de rabais

Les quatre films Avengers couvrent le film original Avengers, Avengers: Age of Ultron, Avengers: Infinity War et Avengers: Endgame. Vous pouvez tous les regarder en 4K magnifique ou jusqu’à la résolution que votre téléviseur peut gérer. Ils sont également livrés avec des versions numériques afin que vous puissiez ajouter les films à la collection de votre ordinateur et les regarder de n’importe où.

La collection exclusive est même accompagnée d’une lettre personnelle spéciale écrite par le président de Marvel Studios, Kevin Feige, l’un des plus grands noms pour déterminer la direction de l’univers cinématographique Marvel. La lettre revient avec émotion sur la dernière décennie de narration de Marvel.

La collection a 4,8 étoiles sur 5 basé sur 309 avis d’utilisateurs. Si vous avez vraiment aimé cette première phase des films Marvel du début à la fin, alors vous voudrez saisir cette collection afin de ne jamais oublier où tout a commencé. Nous nous dirigeons vers la phase suivante, et Marvel a d’énormes chaussures à remplir.

