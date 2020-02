Prenez un Chromebook 4 15 “de Samsung pour 232 $ (88 $ de rabais) sur Amazon

Il existe de nombreuses raisons de préférer Chrome OS aux autres systèmes d’exploitation. Il est léger, toujours à jour et n’est pas sensible aux virus traditionnels. Si vous avez été curieux d’essayer un Chromebook pour remplacer votre ordinateur actuel, servir de deuxième ordinateur ou même être votre seul ordinateur, vous devriez certainement consulter ce Samsung Chromebook 4 15 “pour 232,49 $ (87,50 $ de rabais) sur Amazon.

Samsung est connu pour la construction de matériel de qualité, et le Chromebook 4 15 “n’est pas différent. Ce modèle particulier dispose d’un écran Full HD de 15”, d’une durabilité de qualité militaire et de 10,5 heures d’autonomie sur une seule charge. Sous le capot, vous trouverez un processeur Intel Celeron, 64 Go de stockage eMMC et 4 Go de mémoire, tous dignes de fournir une expérience utilisateur fluide.

Pour adoucir l’affaire, la remise d’aujourd’hui sur le modèle 15 “est moins chère que la version 11” avec les mêmes spécifications. De plus, selon la page de la politique de mise à jour du Chromebook de Google, le Chromebook Samsung 4 recevra des mises à jour logicielles d’ici juin 2026, il sera donc pris en charge pendant de nombreuses années à venir.

Si vous souhaitez récupérer ce Chromebook, suivez le lien Amazon ci-dessous, mettez-le dans votre panier et passez à la caisse. Vous n’aurez pas besoin de codes ou de coupons supplémentaires pour profiter de cette offre.