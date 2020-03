Prenez un écran intelligent JBL Link View remis à neuf pour seulement 69 $

JBL a été l’une des premières sociétés à lancer un écran intelligent Google Assistant tiers. Alors que la vue JBL Link View produit certainement un son plus riche que tout autre écran Assistant, le prix d’origine de 250 $ était difficile à justifier. Maintenant, vous pouvez acheter une unité rénovée pour le bas prix de 69 $ dans la boutique eBay de l’entreprise. Agréable.

Le JBL Link View dispose d’un écran tactile HD de 8 pouces, de deux haut-parleurs orientés vers l’avant de 10 W, d’une caméra 5MP pour les appels Duo et de la prise en charge du Wi-Fi 802.11b / g / n / ac (2,4 GHz / 5 GHz) et du Bluetooth 4.2. Il est également étanche aux éclaboussures IPX4, vous pouvez donc le garder dans une cuisine ou une salle de bain sans trop vous soucier des dégâts d’eau. Côté logiciel, il s’agit d’un haut-parleur intelligent Google Assistant avec un écran attaché.

Nous avons essayé le JBL Link View en août 2018, et bien que la qualité sonore et la construction générale soient excellentes, la conception plus volumineuse pourrait ne pas convenir à tout le monde. Vous pouvez trouver notre examen complet ici, mais gardez à l’esprit que de nombreuses plaintes liées aux logiciels ont été corrigées depuis (par exemple, il existe désormais un support pour plus de langues).