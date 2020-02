Prenez un Galaxy Note9 de 512 Go déverrouillé et transportez tous vos médias hors ligne pour seulement 685 $ (45% de réduction) (Mise à jour: encore moins cher)

Si vous regardez un Galaxy Note10 mais que vous ne voulez pas dépenser une fortune pour celui-ci, vous voudrez peut-être envisager un Note9. Même si ce n’est pas le dernier modèle de la société, c’est toujours un excellent appareil qui offre des performances incroyables et prend de superbes photos. Le modèle 512 Go se vend traditionnellement pour 1250 $, mais vous pouvez le récupérer pour seulement 685 $ sur Amazon grâce à cette offre.

Dans notre examen, nous avons apprécié l’affichage, les performances, la qualité photo et la durée de vie de la batterie du combiné. Si vous n’êtes pas familier avec ses composants internes, l’appareil est alimenté par un processeur Snapdragon 845, est livré avec 8 Go de RAM et dispose d’une batterie de 4000 mAh. Étant une note, il est livré avec un S-Pen, que beaucoup de gens apprécient pour sa commodité supplémentaire.

Si cela ne vous dérange pas d’obtenir un téléphone avec un scanner d’empreintes digitales intégré et de petits cadres, c’est une très bonne affaire. Le combiné est déverrouillé et est garanti par Samsung aux États-Unis. Malheureusement, seule la version bleue est aussi basse, tandis que les couleurs noir et lavande coûtent respectivement 770 $ et 894 $.

Si vous n’avez pas encore encaissé cette offre Galaxy Note9, votre patience a payé. Depuis la publication de cette offre, le prix a baissé de 50 $ supplémentaires. Cela signifie que vous pouvez accrocher un Galaxy Note9 de 512 Go pour seulement 636,01 $ (613,98 $ de réduction), ce qui représente près de 50% du prix de détail d’origine.