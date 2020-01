Prenez un Galaxy S10 + de 512 Go déverrouillé et conservez tous vos médias avec vous pour seulement 860 $ (390 $ de rabais)

Si vous n’avez pas saisi l’occasion d’obtenir un Galaxy S10 + pour 300 $ de réduction il y a quelques jours, voici une autre opportunité – et plus intéressante -: grâce à cette offre, vous pouvez saisir la version déverrouillée de 512 Go pour 860 $, soit 390 $ sur le prix de détail normal. C’est une meilleure offre que la démarque précédente, car le modèle 512 Go se vendait 950 $ la semaine dernière.

Pour rappel, le S10 + comprend un SoC Snapdragon 855, 8 Go de RAM, un écran AMOLED dynamique Quad HD + Curved de 6,4 pouces et une batterie de 4100 mAh.

Le combiné est livré avec la garantie américaine limitée de Samsung et est déverrouillé en usine, ce qui signifie qu’il fonctionnera avec les quatre principaux opérateurs américains. Malheureusement, l’accord ne s’applique au modèle Ceramic Black que si vous souhaitez que votre commande soit exécutée par Amazon. Si vous êtes prêt à acheter auprès d’un vendeur tiers, les deux versions sont en baisse à 840 $, mais certains acheteurs semblent avoir publié des notes négatives sur leur achat.