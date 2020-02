Prenez un kit de sécurité Eufy à trois caméras pour 100 $ de rabais

Que vous surveilliez votre propriété ou que vous espionniez votre bébé sournois, Anker vous protège. L’ensemble de sécurité domestique Eufy de la société est disponible dans une grande variété de types de caméras et de bundles, et aujourd’hui cinq d’entre eux sont en vente pour le Deal du jour d’Amazon.

Les caméras de sécurité en vente aujourd’hui sont de deux types: l’eufyCam E et l’eufyCam 2C. Le 2C est l’appareil photo le plus haut de gamme, avec un indice de résistance aux intempéries plus élevé, une détection de visage humain, un projecteur et 6 mois d’autonomie. L’eufyCam E n’a pas de détection de visage ni de projecteur, mais il dispose d’une année complète d’autonomie, d’une protection antivol et d’un champ de vision plus large.

Si vous avez un bébé qui ne va pas bien, le moniteur pour bébé Spaceview S est également en vente, doté d’une batterie rechargeable haute capacité, d’un réseau sécurisé, d’une technologie audio bidirectionnelle et d’une vision nocturne.

L’eufyCam E est disponible dans un ensemble de un, deux et trois caméras, tandis que l’eufyCam 2C est uniquement en vente dans un pack de trois aujourd’hui.