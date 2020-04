Prenez un mini portail Facebook pour seulement 80 $ (50 $ de rabais) pour des appels vidéo simples avec vos amis et votre famille

Lorsque Facebook a annoncé la sortie de la série d’appareils Portal pour les appels vidéo, le scepticisme abondait. Le développement sur les appareils s’est poursuivi sans relâche, et ils ont été extrêmement bien examinés. Facebook a sorti plusieurs variantes au cours des deux dernières années, y compris les modèles 10 “et 15”; aujourd’hui, sa variante 8 “, le Facebook Portal Mini, est en vente pour seulement 80 $.

Le Portal Mini possède un écran tactile de 8 pouces logé dans un cadre élégant noir ou blanc qui fonctionne également comme un hub domestique intelligent. Vous pouvez chatter en vidéo avec vos amis et votre famille via Facebook Messenger et WhatsApp, et comme le Google Nest Hub, la caméra restez concentré en faisant un panoramique et un zoom sur la personne qui parle. Lorsqu’il n’est pas utilisé, le cadre peut se transformer en un affichage d’image pour votre galerie de photos Facebook, Instagram ou téléphone, un peu comme les autres hubs intelligents.

La facilité d’utilisation et la capacité de rester en contact avec les gens via la vidéo sont inestimables en ce moment, en particulier pour nos amis et notre famille moins enclins à la technologie. Si vous avez manqué quelqu’un qui n’a pas la possibilité de passer un appel vidéo, c’est l’occasion idéale de le faire participer au jeu.