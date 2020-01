Prenez un raccourci vers le Play Store avec le reskinning de l’application

Rappelez-vous à l’école quand vous utiliseriez des exemples de projets pour vous aider à démarrer par vous-même? Eh bien, vous pouvez faire la même chose dans le monde de la construction d’applications, et c’est communément appelé reskinning d’application.

Fait légalement, il n’y a rien de mal à se tenir sur les épaules de géants. Vous pouvez apprendre à le faire avec Android App Reskinning pour le plaisir et le profit. Cette trousse d’apprentissage de 90 $ est offerte pour seulement 19 $ cette semaine.

Ajoutez ou supprimez des fonctionnalités et faites vraiment d’une application votre propre création.

Maintenant, il est important de comprendre le processus juridique du reskining. Il consiste à extraire le code source d’une application existante et à modifier l’apparence, comme les images et les visuels. Cela signifie que vous devez assurez-vous que vous êtes autorisé à utiliser le code source avant de le changer. Par exemple, vous pouvez entrer dans la gloire de Flappy Bird sans écrire votre propre code.

Ce kit d’apprentissage vous apprend comment commencer le reskining légalement. C’est un moyen simple de commencer à publier des applications si vous n’êtes pas en mesure de dépenser beaucoup d’argent pour embaucher une équipe de développement. Vous pourriez simplement mettre votre propre visage sur une application open-source, ou vous pouvez modifier le code pour ajouter ou supprimer des fonctionnalités et les rendre beaucoup plus adaptées à vos besoins.

App peaufinage en un coup d’œil:

Étudiez des sujets avancés comme ASO, l’édition graphique et l’édition sonore.Amusez-vous et gagnez de l’argent en changeant les applications Android.Économisez de l’argent en créant des applications à partir de zéro en modifiant légalement une application existante.Apprenez à publier vos applications et à attirer des millions d’utilisateurs potentiels sur le Play Store.

Le pack Android Apps Reskinning for Fun and Profit a un valeur au détail de 90 $, mais il peut être à vous maintenant pour seulement 19 $. C’est plus rapide que d’apprendre à coder à partir de zéro et tant que vous le faites légalement, cela peut être très lucratif.

