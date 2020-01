Prenez une paire d’écouteurs sans fil Bose SoundSport Free en Ultraviolet accrocheur pour 139 $ (60 $ de rabais)

Si vous êtes à la recherche d’écouteurs véritablement sans fil qui ne compromettent pas la qualité sonore, nous avons aujourd’hui un accord sur les écouteurs Bluetooth SoundSport Free de Bose. Comme avec tous les produits Bose, ces écouteurs ne sont pas bon marché car ils se vendent généralement à 200 $. Heureusement, vous pouvez économiser 60 $ sur le prix de liste sur Amazon en achetant une paire dans la finition “Ultraviolet” indéniablement vive de Bose tant que vous êtes prêt à vous démarquer dans la foule.

Lors de notre examen, nous avons été impressionnés par la qualité sonore exceptionnelle et l’ajustement confortable du produit. Ces écouteurs disposent également d’un indice IPX4, ce qui devrait les maintenir opérationnels pendant les entraînements. La batterie intégrée devrait fournir environ 4 heures d’écoute et le boîtier de charge devrait permettre 10 heures d’utilisation supplémentaires avant d’avoir besoin d’une recharge (micro-USB uniquement).

Malheureusement, nous avons trouvé quelques aspects décevants de ces écouteurs lors de notre examen. Plus particulièrement, il y a eu un retard notable lors de la tentative de synchronisation audio pendant la lecture vidéo qui a été réduit, mais pas éliminé, avec les récentes mises à jour du micrologiciel. De plus, pour une paire d’écouteurs qui a fait ses débuts à 250 $, la durée de vie de la batterie n’était pas impressionnante et les boutons à membrane étaient assez difficiles à utiliser.

Si vous avez lu notre avis et pensez que ce pourrait être le bon casque pour vous à ce prix plus raisonnable, suivez le lien ci-dessous pour acheter une paire d’Amazon.