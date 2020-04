Préparez-vous pour l’aventure avec un pack GoPro HERO7 Black à 100 $ de rabais

Il est important d’être bien préparé pour toute excursion en plein air, et ce dernier pack GoPro HERO7 Black à prix réduit facilite la préparation. À l’heure actuelle, B&H propose le pack The Handler de GoPro en vente au prix de 249 $, ce qui vous fait économiser 100 $ sur son coût habituel. L’ensemble comprend une multitude d’accessoires ainsi que la caméra d’action 4K, et vous bénéficierez même d’une livraison gratuite de 2 jours à l’achat.

Économisez près de 30%

GoPro HERO7 Black – Le pack gestionnaire

Ce pack GoPro HERO7 Black à prix réduit peut capturer toute l’action à l’extérieur. Le pack Handler est livré avec la caméra d’action GoPro HERO7 Black, la poignée flottante The Handler, plusieurs supports, une batterie, une carte microSD et l’étui pour appareil photo Casey.

249,00 $ 349,00 $ 100 $ de rabais

Le pack The Handler de GoPro comprend une poignée flottante The Handler, un support adhésif incurvé et un support adhésif plat, et l’étui de voyage GoPro Casey qui vous permet de tout ranger en toute sécurité. La poignée flottante Handler peut être utilisée dans et hors de l’eau et aide même votre appareil photo à flotter. De plus, sa base orange vif permet également de voir plus facilement où se trouve votre appareil photo dans l’eau.

Le HERO7 Black est capable d’enregistrer en 4K à 60 ips. Pour les images fixes, vous aurez des photos 12MP et un mode rafale jusqu’à 30 ips. Au-delà de la vidéo 4K avancée, le Black dispose également de la stabilisation vidéo HyperSmooth de GoPro. La nouvelle technologie sera essentielle pour éliminer les tremblements qui accompagnent souvent les images de la caméra d’action, et associée à The Handler, vous pouvez capturer une photo d’aspect professionnel sans trop d’effort.

Le HERO Black est étanche jusqu’à 33 pieds et est livré avec un écran LCD tactile intuitif de deux pouces. Attendez-vous à trouver de nombreuses autres fonctionnalités telles que la détection de visage et de scène, l’amélioration photo SuperPhoto Auto HDR, et plus encore. Certaines des caractéristiques uniques du Black par rapport aux autres modèles incluent des photos Raw, la diffusion en direct et la vidéo TimeWarp. Vous aurez même la commande vocale, qui est une excellente fonctionnalité pour faire fonctionner l’appareil photo à distance sans télécommande.

B&H offre une livraison gratuite de 2 jours sur l’achat d’aujourd’hui, et vous pouvez même récupérer la taxe que vous dépensez sur cette commande avec la carte de crédit B&H PayBoo.

