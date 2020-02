Préparez-vous pour un temps plus chaud avec ce contrôleur d’arrosage intelligent Rachio pour seulement 120 $

Il va bientôt se réchauffer dans l’hémisphère nord, et avec une nouvelle saison, de nombreuses occasions de chaleur et peut-être même des sécheresses ravageront votre pelouse. Pour aider à garder votre jardin en bonne santé tout en réduisant les coûts d’arrosage, consultez le contrôleur d’arrosage intelligent Rachio Pro Edition pour seulement 119,99 $ (110 $ de rabais) chez Woot.

Ce contrôleur d’arrosage intelligent Rachio est une solution connectée conçue pour utiliser votre système d’arrosage existant dans jusqu’à 16 zones différentes. Avec l’aide de l’application Rachio, les utilisateurs peuvent définir des horaires, utiliser les informations météorologiques pour régler l’irrigation et même économiser de l’argent et de l’eau au fil du temps. Ce système d’arrosage intelligent Rachio s’intègre également directement avec Google Home et Amazon Alexa pour plus de commodité et de contrôle.

Ce contrôleur d’arrosage intelligent Rachio particulier est la Pro Edition, ce qui signifie qu’il est capable de gérer jusqu’à 16 zones différentes dans votre jardin – soit huit de plus que la version standard qui a été mise en vente en août 2019 pour presque le même prix. L’offre d’aujourd’hui n’est disponible que jusqu’à la fin de la journée (26 février 2020) ou jusqu’à épuisement des stocks. Les commandes sont limitées à seulement 10 par client.