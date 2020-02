Presque toutes les applications Cheetah Mobile ont mystérieusement disparu du Play Store

Cheetah Mobile a acquis la réputation d’être un studio de développement Android malhonnête et destructeur qui achète occasionnellement des applications réussies et les transforme en distributeurs automatiques de données infestés d’IAP. La société s’est également heurtée aux politiques du Play Store plus d’une fois, mais elle a toujours réussi à retrouver son chemin sur la plate-forme. Maintenant, il semble que Cheetah Mobile se lasse de ce jeu et a décidé de retirer complètement ses activités de la boutique.

Lorsque vous visitez l’un des sites de développement de l’entreprise (il y en a étonnamment beaucoup!) Sur le Play Store, vous verrez que toutes ses applications ont disparu, à l’exception de quelques thèmes de clavier. Seule une brève description de l’entreprise est laissée dans la plupart des comptes. Le site Web de Cheetah Mobile laisse entendre que quelque chose d’important pourrait être en train de se produire: dans le passé, la société était liée au Play Store pour vous permettre de télécharger des applications, mais maintenant toutes ses applications sont disponibles sous forme de fichiers APK, accompagnées d’une bannière indiquant: “Avis officiel: Vous pouvez installer la dernière version de l’application en cliquant sur «Télécharger l’APK». Veuillez autoriser les autorisations s’il y a des rappels de sécurité. “

Le site Web de Cheetah a complètement supprimé les liens Play Store.

Nous ne savons pas exactement si Cheetah Mobile a décidé de quitter le Play Store volontairement ou s’il a été rejeté par Google – les deux options sont également probables grâce à l’historique des fraudes publicitaires du développeur. Quoi qu’il en soit, le téléchargement de ces applications en dehors du Play Store est probablement encore plus dangereux que de les obtenir de la plate-forme, car vous ne bénéficierez pas du même niveau de protection contre les fraudes ou les logiciels malveillants. (Le scanner Play Protect de Google fonctionne sur les fichiers APK téléchargés de côté, mais il n’offre pas la même sécurité multicouche que le Play Store ou les fichiers APK directement extraits.)

La recherche dans le Play Store des initiales de la société, “cm”, “cmcm” ou similaire, fait toujours apparaître de nombreux résultats. Vous pouvez trouver un CMM Launcher INC qui propose des produits étrangement familiers ou une application “CM Transfer” qui ressemble tellement aux produits de Cheetah Mobile, vous pouvez vous demander si elle est impliquée dans le développement. Beaucoup de ces nouveaux comptes ont commencé à apparaître au cours des derniers mois et ont déjà amassé des milliers d’installations.

Peut-être que la société essaie de masquer les applications qu’elle déploie, comme elle l’a fait lorsqu’elle a publié quelques listes sous Leopard Mobile il y a un an, mais il est également possible que d’autres personnes essaient de suivre le mouvement de CM et souhaitent utiliser son (accordé, discutable). ) pour obtenir des téléchargements.

Quelle que soit la cause de l’exode, nous ne pouvons qu’espérer qu’il en soit ainsi et que le retrait du Play Store conduira à moins d’utilisateurs non informés à tomber dans les pratiques commerciales de l’entreprise.