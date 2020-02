Prise en charge de la fin de YouTube TV pour les abonnements à l’App Store en mars

Aujourd’hui, YouTube a envoyé des e-mails aux clients abonnés à son service YouTube TV via l’App Store d’Apple, pour leur faire savoir que les abonnements à l’App Store vont être supprimés en mars.

Depuis les e-mails:

Vous êtes actuellement abonné à YouTube TV via des achats intégrés à Apple, nous vous écrivons donc pour vous informer qu’à partir du 13 mars 2020, YouTube TV n’acceptera plus de paiement via des achats intégrés à Apple.

Les membres de YouTube TV pourront toujours regarder du contenu YouTube TV sur les appareils Apple.

Vous serez facturé pour un dernier mois de service, puis votre abonnement d’achat intégré sera automatiquement annulé à votre date de facturation après le 13 mars 2020.

On ne sait pas pourquoi YouTube met fin aux abonnements YouTube TV via l’App Store, mais Apple prend une coupe de tous les achats d’abonnement, donc éviter les achats intégrés permettra à YouTube de contourner ces frais.

En ce qui concerne les abonnements, Apple prend une réduction de 30% du prix d’abonnement payé par chaque abonné pendant les 12 premiers mois, puis si un abonné reste abonné, la réduction d’Apple tombe à 15%.

L’application YouTube TV devra supprimer toutes les références à l’abonnement et à l’inscription de son application lorsque les achats intégrés disparaissent, car Apple n’autorise pas les applications à se connecter aux options d’achat d’abonnement tiers.

Les applications qui proposent des abonnements sur la plate-forme Apple se plaignent de la réduction d’Apple depuis des années. Certaines applications augmentent leurs prix d’abonnement via l’App Store pour compenser les frais, tandis que d’autres choisissent de ne pas proposer d’abonnement dans les applications Apple.

Les utilisateurs de YouTube TV pourront continuer à utiliser l’application YouTube TV sur les plateformes d’Apple, mais devront s’inscrire pour un abonnement sur le site Web.

(Merci, Kyle!)

