Prise en charge de Netflix et Prime Video)

Aujourd’hui, Verizon a présenté son décodeur rumeur basé sur Android TV. Le Verizon Stream TV est disponible à la commande directement sur le site de la société. À part la coche rouge signature en haut, le produit est sans marque, et nous n’avons pas encore confirmé le fabricant (bien qu’une source nous dise qu’elle est très similaire à la Mi Box de Xiaomi).

Stream TV exécute une version non spécifiée de la plate-forme Android TV de Google, ce qui signifie que les utilisateurs auront accès à son vaste catalogue d’applications et de jeux vidéo *. Nous ne l’avons pas encore vu fonctionner, mais Verizon a presque certainement fait quelques personnalisations en utilisant la fonctionnalité de niveau opérateur d’Android TV. Selon CNET, le Stream TV sera disponible gratuitement dans le cadre du déploiement Internet domestique 5G de la société, ainsi qu’un mois gratuit de YouTube TV.

Quant à la boîte elle-même, le Stream TV est un carré noir sans prétention avec un simple indicateur d’alimentation à l’avant et deux ports (un 4K HDMI, un Ethernet) à l’arrière. La fonctionnalité Assistant Google est intégrée, avec un bouton dédié inclus sur la télécommande. Malheureusement, nous n’en savons pas beaucoup plus sur le matériel à ce stade.

Verizon Stream TV est disponible à l’achat à partir d’aujourd’hui, avec un PDSF de 70 $, mais vous voudrez peut-être attendre jusqu’à ce que nous en sachions plus sur cet appareil particulier.

Nous avons jeté un petit astérisque (*) avec cette revendication de prise en charge étendue des applications et des jeux ci-dessus, car certaines des limitations de Stream TV apparaissent. Beaucoup d’entre vous l’ont observé dans les commentaires, et Verizon le précise directement dans sa documentation: Netflix n’est pas pris en charge. L’entreprise explique:

Pourquoi reçois-je un message d’erreur lorsque j’essaie de télécharger l’application Netflix?

Netflix n’est pas pris en charge sur votre appareil Stream TV pour le moment.

Vidéo Netflix et Prime

Personne ne se souciera d’une boîte de streaming qui ne peut même pas exécuter Netflix, mais le Stream TV n’est heureusement plus dans cette catégorie. Netflix a certifié le Stream TV pour la vidéo 4K avec un son surround 5.1. De plus, la box prend en charge Amazon Prime Video, ce qui est assez rare sur les appareils Android TV. Le Stream TV est disponible pour 70 $ sur le site de Verizon (et non dans les magasins).