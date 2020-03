Prise en main, passer des appels, des conversations privées, etc.

Skype est l’un des services de chat vidéo, vocal et texte les plus populaires du marché. Son large éventail de fonctionnalités et sa compatibilité avec les appareils en font l’une des meilleures options pour rester en contact avec les autres à distance. Si vous essayez de vous amuser, laissez-nous vous aider avec ce guide. Nous vous montrerons comment utiliser Skype, ainsi que les étapes nécessaires à sa configuration.

Téléchargez l’appli

L’application Skype officielle est disponible pour Windows, MacOS, Linux, iOS et Android. La première étape, bien sûr, consiste à télécharger l’application. Alternativement, vous pouvez utiliser Skype Online à partir de n’importe quel navigateur.

Créez votre compte Skype

Le téléchargement de l’application n’est que la première étape. Maintenant, vous avez besoin d’un compte, et la bonne nouvelle est que vous n’avez qu’à suivre quelques étapes pour y parvenir.

Accédez à Skype.com pour créer un nouveau compte. Fournissez votre numéro de téléphone ou votre e-mail. Vous pouvez également obtenir une nouvelle adresse e-mail à partir d’Outlook.com ou de Hotmail.com.Tapez votre prénom et votre nom.Il vous sera maintenant demandé vos informations d’anniversaire et votre pays de résidence.Prouvez que vous êtes une vraie personne en tapant des lettres aléatoires montré à l’écran. Vous avez un compte!

Ajout de contacts

Vous avez un compte, mais votre liste de contacts semble vide. Vous devez ajouter vos amis et votre famille comme contacts. Pour ce faire, accédez simplement à la Contacts section et sélectionnez le Nouveau contact bouton. Vous pouvez les ajouter en utilisant un numéro de téléphone, en tapant un compte de messagerie ou en recherchant leur nom Skype. Si vous ne trouvez pas de contact, vous pouvez toujours lui demander de vous fournir le nom Skype.

Il vous sera demandé d’importer vos contacts depuis votre compte Microsoft lors de la création de votre compte Skype. Cela ne fonctionnera évidemment pas si votre compte Microsoft est nouveau, mais si vous avez déjà un compte avec une liste complète de contacts, c’est un excellent moyen de contacter tous vos amis et votre famille sans les ajouter un par un. Vous pouvez même y trouver de vieux amis!

Comment utiliser le chat, les appels et les chats vidéo Skype

Une fois que vous avez ajouté un contact, vous pouvez simplement consulter votre Contacts liste et sélectionnez le contact avec lequel vous souhaitez engager une conversation. Une fenêtre de discussion s’ouvrira et vous pourrez commencer à taper. Vous pouvez également démarrer un appel vocal ou un appel vidéo à partir de cette fenêtre.

Démarrer une discussion de groupe

Vos conversations n’ont pas besoin d’être avec une seule personne à la fois. Les discussions de groupe peuvent être un moyen amusant et pratique de rester en contact avec plusieurs participants simultanément. Pour créer une discussion de groupe, accédez simplement au Chats section. Vous trouverez un Nouveau chat bouton. Sélectionnez-le et trois options vous seront présentées: Nouveau chat en groupe, Nouveau chat, et Nouvelle conversation privée. Choisissez le premier, définissez un nom pour le chat et sélectionnez des personnes parmi vos contacts pour les inclure dans la conversation.

Garder le silence avec une conversation privée Skype

Skype Private Conversations offre un chiffrement de bout en bout pour les appels, les messages et la remise des fichiers. Le contenu sera masqué dans les notifications de la liste de discussion. Ils seront également exclusifs aux appareils avec lesquels l’invitation a été créée ou acceptée. C’est un excellent moyen de protéger vos conversations privées.

Pour créer une conversation privée Skype, accédez simplement au Chats section. Vous trouverez un Nouveau chat bouton. Sélectionnez-le et trois options vous seront présentées: Nouveau chat en groupe, Nouveau chat, et Nouvelle conversation privée. Sélectionnez ce dernier, sélectionnez le contact avec lequel vous souhaitez discuter en privé et attendez que la personne accepte l’invitation.

Passer des appels et envoyer des SMS aux numéros de téléphone

L’une des meilleures fonctionnalités intégrées à Skype est qu’il peut être utilisé comme moyen de contacter les numéros de téléphone, et pas seulement les utilisateurs de Skype à Skype. Bien sûr, ce n’est pas une fonctionnalité gratuite. Vous devrez payer en obtenant des crédits Skype ou en payant un abonnement.

Une autre grande fonctionnalité à votre disposition est la possibilité de payer un numéro de téléphone. Vous pouvez obtenir un numéro de téléphone auquel vos contacts peuvent appeler ou envoyer des SMS. Tous les appels et messages passeront par l’application et vous pourrez poursuivre la conversation depuis n’importe lequel de vos appareils.

Ceux qui utilisent Skype à des fins professionnelles se tournent probablement vers Microsoft Teams, qui comprend désormais Skype Entreprise, ainsi que d’autres outils et services professionnels. Cela inclut davantage de services professionnels Skype et quelques fonctionnalités axées sur le travail. Couvrons-en certains.

Comment définir votre statut de disponibilité:

Skype

Vous pouvez facilement informer vos collègues de votre disponibilité actuelle. Vous pouvez définir votre statut sur Disponible, en réunion ou en présentation. Les utilisateurs réguliers de Skype peuvent également choisir Actif, Absent, Ne pas déranger ou Invisible.

Ouvrez Skype. Sous votre nom, cliquez sur la section d’état. Sélectionnez votre état.

Comment planifier une réunion avec un contact

Skype

Si l’un de vos contacts est occupé, Skype Entreprise simplifie la planification d’une réunion avec d’autres personnes.

Ouvrez Skype, trouvez le contact avec lequel vous souhaitez planifier une réunion, passez votre curseur sur le contact et sélectionnez le bouton de menu à 3 points. Planifier une réunion.Suivre les instructions.

Comment partager votre écran sur Skype

Skype

Parfois, l’affichage de l’écran de votre ordinateur est le meilleur moyen de visualiser une idée. C’est facile à faire sur Skype Entreprise.

Ouvrez Skype, démarrez une conversation ou une conversation de groupe, cliquez sur l’icône du moniteur. Présenter le bureauChoisissez l’écran que vous souhaitez partager.Vous pouvez donner à d’autres le contrôle de votre écran via une option qui apparaîtra dans le coin supérieur gauche. Cliquez simplement sur Donner le contrôle et sélectionnez l’utilisateur auquel vous souhaitez accorder l’accès.

Comment enregistrer une réunion

Skype Une fois dans une réunion, sélectionnez le bouton de menu à 3 points dans le coin inférieur droit. Commencer l’enregistrement.

Comment planifier une diffusion de réunion Skype

Skype

Vous pouvez diffuser des réunions vidéo jusqu’à 10 000 téléspectateurs. C’est idéal pour les grandes conférences où l’organisation d’une réunion traditionnelle n’est pas l’option la plus pratique.

Utilisez votre navigateur pour accéder à https://portal.broadcast.skype.com/ Connectez-vous.Cliquez sur Nouvelle réunionRemplissez les informations requises et cliquez sur TerminéDans la page de résumé de la réunion, copiez le lien vers votre réunion. Collez-le dans un corps de messagerie Outlook et envoyez un e-mail à tous les participants. Ce lien permettra aux participants d’accéder à la réunion.

Maintenant que vous savez comment utiliser Skype et effectuer toutes les opérations de base, parlez-en à vos amis et votre famille. Il s’agit également d’une application populaire pour les conférences téléphoniques et les réunions liées au travail, vous pouvez donc également être productif. Prendre plaisir!