Prix ​​européens du Samsung Galaxy A41, informations de sortie annoncées

Samsung Japon

Mise à jour: 10 avril 2020 (17 h 00 HE): Samsung vient d’annoncer la sortie européenne du Galaxy A41 et des informations sur les prix. L’appareil coûtera 269 £ (~ 335 $) au Royaume-Uni et 299 € (~ 327 $) en Allemagne. Il sera disponible à l’achat en Allemagne en mai, mais tout ce que nous savons sur la variante britannique, c’est qu’elle “sera disponible dans les prochains mois”.

Curieusement, les nouveaux supports de presse ne font aucune mention du principal argument de vente de ce combiné économique: la résistance à l’eau et à la poussière IP68. Bien que cela soit techniquement possible, nous ne pensons pas que Samsung omettrait la fonctionnalité des appareils européens. Nous devrons simplement attendre que l’appareil atteigne les étagères pour le découvrir.

Original: 19 mars 2020 (7 h 57 HE): La série Galaxy A a rajeuni les offres de milieu de gamme de Samsung, offrant enfin beaucoup pour votre argent. Samsung ne s’arrête pas là, car il vient d’annoncer le Galaxy A41 (h / t: GSMArena).

Le principal argument de vente du téléphone est probablement qu’il offre une résistance à l’eau et à la poussière IP68, ce qui est rare dans le segment de milieu de gamme. En fait, il n’est pas rare de trouver des téléphones phares sans la fonctionnalité non plus. Néanmoins, cela signifie que vous devriez pouvoir immerger l’appareil dans 1,5 mètre d’eau pendant 30 minutes maximum.

Le Samsung Galaxy A41 semble également offrir dans l’arène de l’appareil photo, emballant un appareil photo principal de 48MP, un tireur ultra-large de 8MP et un capteur de profondeur de 5MP. Les selfies sont gérés par un appareil photo 25MP dans l’encoche Waterdrop.

Le reste du téléphone est au mieux nettement distinct, car nous avons un chipset Helio P65 compétent mais axé sur le budget, selon GSMArena. Les autres spécifications de base notables incluent un écran FHD + OLED de 6,1 pouces, un capteur d’empreintes digitales intégré, 4 Go de RAM, 64 Go de stockage extensible et une batterie de 3500 mAh avec une charge de 15 W.

Malheureusement, le Samsung Galaxy A41 ne semble être disponible au Japon que via le réseau Docomo et les détaillants. Samsung Japon confirme que le téléphone sortira en juin 2020, bien qu’il n’y ait pas de mot sur les prix. Pour ce qu’il vaut, le Galaxy A40 aurait été lancé à 249 € (~ 268 $) en Europe.

Ce ne sera pas le seul téléphone économique résistant à l’eau en 2020, comme le Sony Xperia 10 II a également été annoncé plus tôt cette année. Le téléphone Sony offre un indice de protection IP68, une configuration de caméra arrière triple (y compris un téléobjectif) et un chipset Snapdragon 665 pour 369 € (~ 398 $).