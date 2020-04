Prix ​​Surfshark VPN: meilleure offre, réductions et comment l’essayer gratuitement

Surfshark est l’un des meilleurs fournisseurs de VPN sur le marché, et c’est également l’un des plus abordables qui est un peu sauvage. Avec un ensemble de fonctionnalités solide, un excellent service client et des performances fiables, vous vous attendez normalement à ce que le prix soit assez élevé, mais vous pouvez réellement obtenir un abonnement VPN Surfshark pour moins de 2 $ par mois.

Le service propose plus de 1 000 serveurs dans plus de 60 pays différents et votre abonnement peut être utilisé sur un nombre illimité d’appareils à la fois. C’est quelque chose que la plupart des fournisseurs de VPN ne vous permettent pas de faire, donc il y a beaucoup à aimer avec Surfshark.

Les meilleures offres, tarifs et remises VPN Surfshark d’aujourd’hui

Lorsque vous examinez les VPN, la sécurité doit toujours être votre première préoccupation et Surshark vous couvre avec le cryptage AES-256-GCM, IKEv2, le DNS privé, la protection contre les fuites et une politique stricte de non-journalisation des données. Il n’a peut-être pas le plus de serveurs d’un fournisseur VPN, mais ceux qu’il possède sont répartis sur de nombreux sites et sont très rapides.

La meilleure offre VPN Surfshark disponible aujourd’hui

Comme c’est le cas avec la plupart des fournisseurs de VPN, plus vous vous inscrivez longtemps, moins vos dépenses mensuelles équivalentes seront élevées. Si vous prépayez pendant deux ou trois ans avec Surfshark, vous économiserez jusqu’à 84% sur le coût mensuel normal. À l’heure actuelle, la meilleure option est le plan de deux ans de Surshark qui ne coûte que 47,76 $ à l’avance. C’est en fait moins que le coût du plan d’un an, ce qui en fait un choix évident entre ces deux options et vous fait économiser 83% par rapport au paiement d’un mois à l’autre. À ce rythme, vous ne payez effectivement que 1,99 $ par mois

Il existe un plan spécial de 3 ans, bien que les économies qu’il offre soient de 84% par rapport au paiement mensuel et coûtent 69,99 $ d’avance. Compte tenu des économies supplémentaires marginales, vous pouvez tout aussi bien opter pour le plan de deux ans et conserver l’argent dans votre poche pour le moment au cas où vous repéreriez une transaction différente sur la ligne.

Combien coûte Surfshark VPN?

Le prix varie en fonction de la durée de votre engagement à utiliser Surfshark. Si vous ne voulez pas vous engager dans un plan à long terme, vous paierez 11,95 $ par mois. Cependant, si vous prépayez pour un plan plus long, vous pouvez baisser le coût mensuel aussi bas que 1,94 $.

Pour une seule année de Surfshark, vous payez 73,88 $, mais vous pouvez réellement vous abonner deux fois plus longtemps pour moins d’argent. Ce n’est que 47,76 $ pour le plan de deux ans, ce qui est tout à fait logique puisque vous obtenez plus pour moins. Le plan de trois ans offre les meilleures économies globales et coûte 69,99 $ d’avance. Cela fait que le coût mensuel n’est que de 1,94 $.

Lorsque vous considérez le fait que payer pour un an coûte plus cher que payer pour deux ans, vous devez immédiatement exclure le plan annuel. Au final, la différence d’économies entre les plans à deux et trois ans est négligeable à 83% et 84% respectivement. Ce dernier offre le coût mensuel équivalent le plus bas à 1,94 $, donc si vous êtes sûr que Surshark est pour vous, c’est celui qu’il vous faut. Si vous souhaitez vous engager moins à l’avance, le plan de deux ans devrait être votre choix.

Certains autres services comme ExpressVPN coûtent jusqu’à 6,67 $ par mois pour leurs plans plus longs, il est donc facile de voir la valeur que Surfshark offre ici.

Essai gratuit de Surfshark VPN: garantie de remboursement de 30 jours

Il n’y a pas réellement d’essai gratuit pour le VPN de Surfshark, bien qu’il existe un moyen de l’essayer gratuitement. Quel que soit le plan que vous choisissez, vous bénéficierez d’une garantie de remboursement de 30 jours. Cela signifie que si vous n’aimez pas votre expérience, vous pouvez réclamer ce que vous avez payé d’avance. Cette politique de remboursement complet devrait aider à éliminer toutes les préoccupations que vous pourriez avoir au sujet de s’engager dans l’un des plans les plus longs de Surfshark afin d’obtenir les plus grandes économies.

Assurez-vous simplement de garder une trace de votre inscription afin de vous assurer que vous êtes toujours admissible à un remboursement au cas où. Ou définissez-vous un rappel. Facile.

Le VPN Surfshark est-il un bon fournisseur?

La raison pour laquelle il existe tant de fournisseurs VPN différents est que les utilisateurs souhaitent et exigent des choses différentes. Cela signifie que votre opinion sur la qualité de Surfshark dépendra de la compatibilité de ses fonctionnalités avec ce que vous voulez. Surfshark est l’un de nos fournisseurs préférés grâce à son coût d’entrée abordable et son excellent équilibre de fonctionnalités. Il représente certainement l’un des VPN les plus rentables.

La société est basée dans les îles Vierges britanniques, ce qui signifie qu’elle n’a aucune directive pour enregistrer les données des utilisateurs (ce qui est une bonne chose) et qu’elle dispose de toutes les exigences VPN de base, y compris le cryptage AES-256, un kill switch, Protection contre les fuites DNS et une mesure de sécurité supplémentaire en place via ses capacités Double Hop.

Il propose également des applications faciles à utiliser pour à peu près toutes les plates-formes, des extensions pour votre navigateur et même la prise en charge de Fire TV et Apple TV. Bien que ses applications soient simples, vous souhaitez également une assistance client solide lorsque cela est nécessaire et Surfshark y excelle également. Surfshark facilite le déblocage des restrictions géographiques de Netflix, donc si vous cherchez à diffuser des choses qui ne sont pas disponibles localement, c’est un excellent VPN à choisir.

L’une des meilleures fonctionnalités de Surfshark par rapport à ses concurrents est la possibilité de l’utiliser avec un nombre illimité d’appareils en même temps, ce qui signifie qu’il n’est pas nécessaire de déconnecter l’un pour en connecter un autre. La plupart des autres fournisseurs autorisent environ 5 appareils, certains jusqu’à 10, mais très peu n’ont aucune limite, c’est donc un vrai plus. Un abonnement peut sécuriser chaque appareil de votre maison, ce qui pourrait vous faire économiser encore plus d’argent que ses offres.

Là où Surfshark échoue, c’est dans la disponibilité de son serveur. Il propose environ 1 000 serveurs dans 60 pays, ce qui est inférieur à certains de ses concurrents premium. S’il n’a pas de serveurs là où vous en avez besoin, cela pourrait être une rupture.

Comment le prix du VPN Surfshark se compare-t-il à celui de la concurrence?

Surfshark est l’une des options payantes les plus abordables, surtout si vous optez pour l’un de ses plans à plus long terme. Obtenir un accès complet pour moins de 2 $ par mois est à peu près inconnu avec les meilleures offres VPN d’autres fournisseurs allant généralement autour de 3 $ à 4 $ au mieux.

Ses plans sur deux et trois ans en font un bien meilleur rapport qualité / prix que ExpressVPN ou NordVPN, bien qu’il s’agisse d’un service plus récent, il présente certains inconvénients, comme une disponibilité moindre du serveur.

Tant que vous êtes prêt à vous inscrire pour un engagement plus long, Surfshark est une option VPN très abordable que vous devriez considérer sérieusement.

Nous testons et examinons les services VPN dans le contexte des utilisations récréatives légales. Par exemple:

1.Accéder à un service depuis un autre pays (sous réserve des conditions générales de ce service).

2.Protéger votre sécurité en ligne et renforcer votre confidentialité en ligne à l’étranger.

Nous ne soutenons ni ne tolérons l’utilisation illégale ou malveillante des services VPN. La consommation de contenu piraté payant n’est ni approuvée ni approuvée par Future Publishing.

