Problèmes courants avec Google Hangouts et comment les résoudre

Compte tenu de la crise sanitaire actuelle et du besoin de distanciation sociale, il n’est pas surprenant qu’il y ait eu une forte augmentation de l’utilisation des applications de vidéoconférence. Que ce soit pour le travail ou pour rester en contact avec vos amis et votre famille, Google Hangouts – sous sa forme classique ainsi que Hangouts Meet for Business – reste une option populaire pour beaucoup. Malheureusement, comme toute application ou logiciel, Hangouts a son lot de problèmes. Nous examinons certains problèmes courants que les utilisations ont rencontrés et des solutions de contournement pour les résoudre.

1. Aucun son de notification lors de la réception d’un message ou d’un appel

Les utilisateurs ne reçoivent pas de sons de notification lorsqu’ils reçoivent un message ou un appel sur Hangouts et ont manqué des messages importants en raison de ce bogue. Les utilisateurs ont rencontré ce problème sur les smartphones et sur le PC ou le Mac lors de l’utilisation de l’extension Hangouts Chrome. Si vous voyez ce problème sur un smartphone, il existe une solution de contournement simple qui semble avoir fonctionné pour beaucoup.

Comment résoudre le problème de son de notification sur Google Hangouts

Ouvrez l’application et appuyez sur l’icône des trois lignes verticales dans le coin supérieur gauche.Appuyez sur Paramètres puis sur le nom du compte principal.Dans la section Notifications, sélectionnez Messages et ouvrez les paramètres Son. Vous devrez peut-être d’abord appuyer sur Avancé pour y accéder. Le son de notification peut être défini sur “Son de notification par défaut”. Si tel est le cas, ouvrez cette section et changez la tonalité d’alerte pour autre chose. Vous devriez maintenant recevoir des alertes de notification comme prévu. Pour résoudre le problème avec les appels entrants, répétez les mêmes étapes après être allé à la section Notification et sélectionné Appels entrants au lieu de Messages.

Malheureusement, une solution de contournement similaire n’est pas disponible si vous rencontrez ce problème sur un ordinateur. Certains utilisateurs ont constaté que la simple suppression et réinstallation de l’extension Hangouts Chrome semble faire l’affaire.

2. La caméra ne fonctionne pas

Un certain nombre d’utilisateurs sont confrontés à ce problème lorsque la caméra de l’ordinateur portable ou du PC ne fonctionne pas pendant un appel vidéo. L’application est généralement bloquée sur le message «la caméra démarre». Il existe un tas de solutions de contournement qui ont fonctionné pour différentes personnes. Malheureusement, certains continuent de faire face à ce problème et la seule vraie option est d’attendre une mise à jour logicielle.

Comment résoudre les problèmes de caméra lors d’un appel vidéo Hangouts

Les correctifs pour les problèmes de caméra font partie de la plupart des mises à jour de Google Chrome. Certains ont trouvé que la mise à jour du navigateur vers la dernière version a aidé. Quelques utilisateurs sont confrontés à ce problème car leurs PC ou ordinateurs portables ont deux cartes graphiques, à la fois intégrées et discrètes. Par exemple, si vous avez une carte graphique Nvidia, ouvrez le panneau de configuration Nvidia et accédez aux paramètres 3D. Sélectionnez Chrome et activez le GPU Nvidia hautes performances. Le passage à la carte graphique Nvidia semble fonctionner. Sur les mêmes lignes, assurez-vous que vos pilotes vidéo (même si vous n’avez pas deux cartes graphiques dans votre système) sont mis à jour.Beaucoup d’utilisateurs ont trouvé que Chrome était le coupable. Ce n’est pas très pratique, mais simplement utiliser un autre navigateur fonctionne. Firefox ne prend en charge que Hangouts Meet et non plus l’extension classique. Dans ce dernier cas, vous devrez utiliser Microsoft Edge.

3. Google Chrome cause des problèmes audio et vidéo

Des problèmes audio et vidéo se produisent avec n’importe quelle application de chat vidéo et Hangouts n’est pas différent. Si vous avez rencontré de tels problèmes lors de l’utilisation de l’extension Chrome, cela peut être dû à d’autres extensions que vous avez installées.

Par exemple, certains utilisateurs ont constaté que même s’ils pouvaient entendre les autres lors d’un appel, personne ne pouvait les entendre. Si de nombreuses extensions sont installées, supprimez-les une par une pour voir si le problème disparaît. Malheureusement, vous devrez choisir entre Hangouts et cette extension si elle s’avère être la cause de ce problème, jusqu’à ce qu’une mise à jour logicielle soit disponible.

Dans certains cas, les utilisateurs ont constaté que le micro et l’audio cessent de fonctionner 5 minutes après un appel. Le redémarrage de l’appel ne résout que temporairement le problème. Ce problème est dû au navigateur Chrome et une future mise à jour logicielle devrait y remédier. Certains utilisateurs ont constaté que le passage à Chrome Beta fait également l’affaire.

4. Un écran vert remplace la vidéo pendant un appel

Certains utilisateurs se sont plaints de voir la vidéo remplacée par un écran vert lors d’un appel. L’audio reste stable et utilisable, mais aucune des parties ne peut voir l’autre. Ce problème n’est visible que par les personnes utilisant Hangouts sur un ordinateur. Heureusement, il existe une solution de contournement qui a fonctionné pour la plupart.

Comment résoudre le problème d’écran vert lors d’un appel vidéo Hangouts

Ouvrez le navigateur Chrome. Appuyez sur l’icône des trois points verticaux dans le coin supérieur droit et ouvrez la page Paramètres. Faites défiler vers le bas et cliquez sur Avancé. Faites défiler vers le bas et recherchez Utiliser l’accélération matérielle lorsqu’elle est disponible et désactivez cette fonctionnalité.Autrement, ou si vous utilisez un Chromebook, saisissez chrome: // drapeaux dans la barre d’adresse de Chrome. Faites défiler vers le bas ou recherchez Encodage vidéo accéléré par matériel et désactivez-le.

Beaucoup d’utilisateurs ont récemment rencontré ce problème sur un Mac. Il semble qu’une mise à jour de Mac OS a provoqué le problème, et la seule option peut être d’attendre une correction logicielle.

5. Guide – Comment effacer le cache et les données de l’application

La suppression du cache de l’application, des données et des cookies du navigateur est une bonne première étape pour le dépannage général. Vous pouvez résoudre de nombreux problèmes de Hangouts en procédant ainsi.

Comment effacer le cache et les données Hangouts sur un smartphone

Aller à Paramètres> Applications et notifications> Toutes les applications. Gardez à l’esprit que les étapes mentionnées peuvent être différentes selon le téléphone que vous avez.Défilez vers le bas ou recherchez Hangouts et appuyez dessus. Stockage et cache puis sélectionnez les deux Effacer le stockage et Vider le cache l’un après l’autre.

Comment effacer le cache et les données sur Chrome

Ouvrez le navigateur et cliquez sur l’icône des trois points verticaux dans le coin supérieur droit. Plus d’outils> Effacer les données de navigationVous pouvez choisir une plage de temps, mais il peut être judicieux de sélectionner Tout le temps.Cochez les cases pour Cookies et autres données du site et Images et fichiers mis en cache.Cliquer sur Effacer les données.Dans ce cas, vous effacez le cache et les données pour le navigateur Chrome et pas seulement l’extension Hangouts. Vous devrez peut-être ressaisir les mots de passe et vous reconnecter à certains sites.

6. Guide – Comment régler les paramètres vidéo pour enregistrer les données

Si vous ou l’autre partie voyez des vidéos saccadées, saccadées ou pixellisées, une connexion Internet lente peut en être la cause. La vidéo nécessite également beaucoup plus de données que les appels audio. Donc, si vous avez un plan Internet avec des limites de données ou si vous voulez simplement économiser de la bande passante, réduire les paramètres vidéo peut être une bonne idée.

Comment ajuster les paramètres vidéo sur Hangouts

Vous ne pouvez accéder à ces paramètres que pendant un appel.Une fois que l’appel a commencé, déplacez votre souris sur la fenêtre d’appel jusqu’à ce que les commandes d’appel s’affichent.Cliquez sur l’icône de rouage pour ouvrir les paramètres.Cliquez sur Bande passante dans la fenêtre contextuelle qui s’affiche. Vous pouvez régler la qualité vidéo des flux entrants et sortants. Seuls deux choix sont disponibles – HD (720p) et SD (360p).

Réglez-le sur le paramètre inférieur si la connexion Internet est mauvaise ou si vous souhaitez enregistrer des données. Les utilisateurs ne verront peut-être pas la meilleure vidéo, mais l’audio sera stable et la vidéo ne sera pas retardée ou saccadée.

7. Guide – Différence entre les Hangouts classiques et les Hangouts Meet

Google a annoncé son intention en 2017 de cesser de prendre en charge les Hangouts classiques et de passer à Hangouts Meet et Hangouts Chat. Ce délai, fixé à juin 2020, approche à grands pas. Hangouts Meet, récemment renommé Google Meet, est déjà disponible pour les utilisateurs professionnels disposant de comptes G Suite. Finalement, tout le monde sera déplacé vers la nouvelle application.

Nous espérons que cette rafle vous a aidé à résoudre les problèmes que vous pourriez rencontrer lors de l’utilisation de Google Hangouts. Vous ne savez toujours pas quelle est la meilleure application de chat vidéo ou de conférence pour vous? N’oubliez pas de consulter nos comparaisons d’applications telles que Hangouts vs Skype et Hangouts Meet vs Zoom.