Processeurs monocœur ou multicœurs: quels sont les meilleurs pour les smartphones?

Les premiers smartphones dotés de processeurs dual-core sont arrivés sur le marché en 2010. Avant cela, les smartphones utilisaient des processeurs single-core atteignant environ 1,4 GHz. Depuis lors, le nombre de cœurs a augmenté et la norme est aujourd’hui de huit cœurs, mais des processeurs à six et quatre cœurs sont toujours utilisés.

Ignorant (pour un moment) les aspects HMP (Heterogeneous Multi-Processing) de ces processeurs via des technologies comme big.LITTLE et DynamIQ, les smartphones d’aujourd’hui ont jusqu’à huit CPU individuels qui peuvent exécuter indépendamment des tâches dans leur propre espace mémoire virtualisé. Huit moteurs, prêts et capables d’exécuter vos applications. Mais pourquoi? Pourquoi utiliser plusieurs cœurs en premier lieu? Quels sont les avantages et les inconvénients? Laissez-moi expliquer!

Processeurs monocœur vs multicœurs, expliqués

Sur mobile, l’efficacité énergétique est primordiale. Alors que les fabricants de puces aspirent à une plus grande importance pour la râpe, les contraintes liées au fonctionnement dans un environnement thermiquement limité, à partir d’une batterie, ne peuvent jamais être supprimées. La puissance utilisée par un processeur mobile est déterminée par trois facteurs principaux. La capacité des circuits, la tension des circuits et la fréquence d’horloge. La formule exacte est P = CV2f. Augmentez la fréquence et augmentez la consommation d’énergie. Modifiez la tension et le niveau de puissance de manière spectaculaire (car il s’agit de Voltage2).

Qu’est-ce qu’un SoC? Tout ce que vous devez savoir sur les chipsets de smartphone

Les amateurs de technologie adorent parler de la puissance de traitement et des puces, que ce soit des PC et des consoles de jeu aux derniers smartphones. Nous en faisons une bonne partie ici à Android Authority, avec une couverture approfondie de…

Si nous démarrons un processeur monocœur hypothétique, nous pouvons insérer «1» pour chacune des valeurs, donc C est 1, V est 1, f est 1. C’est un exercice mathématique, pas un exemple du monde réel. La puissance totale utilisée est de 1. Pour voir la relation entre un processeur dual-core et un processeur single-core, nous pouvons maintenant insérer les valeurs approximatives pour un processeur dual-core, mais celui fonctionnant à la moitié de la fréquence d’horloge. La capacité augmente car il y a plus de circuits. Passer d’un simple cœur à un double cœur pourrait faire passer le C de 1 à 2, mais nous utiliserons 2.2 pour couvrir tout autre circuit divers et changerons ce qu’implique l’utilisation du double cœur. La tension peut baisser, car la fréquence sera plus basse. Pour faire preuve de prudence, nous allons régler la tension à 0,6. Enfin, la fréquence – ce sera la moitié du processeur monocœur d’origine, donc 0,5. P = 2,2 * 0,62 * 0,5. Faites le calcul et P = 0,396, en d’autres termes, 0,4.

En termes de puissance de traitement brute, ce processeur double cœur peut effectuer le même nombre de calculs qu’un processeur simple cœur fonctionnant à deux fois la vitesse d’horloge, mais comme vous pouvez le voir, il utilise 60% moins d’énergie. C’est l’attractivité des solutions multicœurs.

L’expérience Raspberry Pi

Pour tester l’hypothèse selon laquelle un processeur bicœur à demi-vitesse peut calculer aux mêmes niveaux qu’un processeur monocœur fonctionnant à «pleine vitesse», j’ai utilisé un Raspberry Pi et un repère de nombre premier que j’ai écrit. L’avantage du Raspberry Pi est que vous pouvez désactiver et activer les cœurs, ainsi que modifier la fréquence d’horloge de ces cœurs. Cela le rend parfait pour tester cette théorie.

En utilisant mon outil de test pour calculer les nombres premiers jusqu’à 5 000 000 à l’aide de deux threads (ce qui signifie qu’il fonctionnera sur deux cœurs simultanément), un Raspberry Pi 4 normal peut terminer la tâche en 12 secondes. Ceci est notre référence. Maintenant, exécutant le même test avec un seul noyau activé, mais toujours deux threads en cours d’exécution, le Pi termine la tâche en 24 secondes. Puisqu’il n’y a plus de deuxième cœur physique à utiliser par le programme, tous les calculs se font sur le seul cœur actif et cela prend deux fois plus de temps.

En relation: Raspberry Pi 4 vs Raspberry Pi 3 modèle B +: toutes les principales différences

Ensuite, j’ai activé un cœur supplémentaire, mais j’ai baissé la fréquence d’horloge de 1,5 GHz (par défaut) à seulement 750 MHz. Donc, deux cœurs fonctionnant à la moitié de la vitesse. Le test se termine en 24 secondes. Cela signifie que le test se termine en même temps lorsque vous utilisez un seul cœur à 1,5 GHz et lorsque vous utilisez deux cœurs à 750 MHz. Mais l’exemple à double cœur utilise 60% moins d’énergie.

Les tests ne se sont pas réellement terminés en 24,0 secondes chacun, il y avait une fraction de seconde de différence entre les deux tests. Je commence un long test, qui durera plus de trois minutes. En exécutant ce test de la même manière que ci-dessus, j’ai constaté qu’un processeur monocœur fonctionnant à 1,5 GHz est légèrement plus lent qu’une configuration demi-vitesse double cœur. En trois minutes, la configuration double cœur est plus rapide de 1,5 seconde, ce qui est inférieur à 1%. Une petite différence, mais intéressante à noter.

Multitâche, multithreading et multitraitement

La clé de ce test est que les outils de test exécutent deux threads. C’est ainsi qu’il est conçu. Tous les logiciels ne peuvent pas être écrits de manière purement «multithread», mais la plupart des logiciels peuvent bénéficier de l’ajout de thread pour des choses comme la réactivité de l’interface utilisateur, l’activité réseau en arrière-plan, les E / S parallèles, etc. Pour plus d’informations sur tous ces termes, consultez ma vidéo ci-dessus.

Tous les cœurs ne sont pas égaux

Une dernière chose à noter est que tous les cœurs ne sont pas égaux. Tout ce qui est discuté ici suppose que la même conception de CPU est utilisée partout. Dans la vraie vie, c’est un peu plus compliqué. Comme je l’ai mentionné précédemment, HMP est utilisé dans les processeurs mobiles modernes. Cela signifie que le processeur aura des cœurs écoénergétiques, qui ont moins de performances, et des cœurs hautes performances, qui utilisent plus d’énergie mais offrent de meilleures performances. Dans un processeur octa-core typique, il y en aura quatre de chaque.

Les processeurs d’Apple sont légèrement différents. Il utilise deux cœurs hautes performances et quatre cœurs écoénergétiques, six au total. La façon dont Apple maintient un haut niveau de performances est que ces deux cœurs hautes performances sont assez «gros» et atteignent des niveaux de performances plus élevés par cœur que les processeurs Qualcomm ou Samsung. Cela se fait au détriment d’une consommation d’énergie plus élevée, c’est pourquoi les cœurs de processeur d’Apple ont tendance à être cadencés à une fréquence inférieure à celle de ses concurrents. C’est également la raison pour laquelle Apple ouvre la voie en termes de performances monocœur, mais pour les performances multicœurs, la concurrence étouffe ses talons.

Que préférez-vous?

La question demeure donc, laquelle préféreriez-vous? Un processeur monocœur à des vitesses d’horloge plus élevées, qui consomme plus d’énergie? Ou une configuration double cœur, fonctionnant à la moitié de la vitesse et utilisant 60% d’énergie en moins. Vous pouvez, bien sûr, modifier cette question en différentes variantes, dual-core vs quad-core, hexa-core vs octa-core, etc. Veuillez me faire part de vos réflexions dans les commentaires ci-dessous.

Lire la suite: Quand Exynos de Samsung était le meilleur chipset phare pour Android