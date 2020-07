Prochain événement majeur de la Xbox Series X de Microsoft à venir le 23 juillet

La vitrine des jeux Xbox de Microsoft aura lieu le 23 juillet à 9 h 00 PT / 12 h 00. ET.

Microsoft présentera enfin le gameplay de la Xbox Series X à partir de jeux développés par des studios propriétaires, dont Halo Infinite.

Des rumeurs ont également suggéré que de nouvelles entrées dans les franchises Fable et Perfect Dark pourraient faire leur apparition lors de l’événement, mais la Xbox Series S ne sera probablement pas révélée.

Pendant les premiers mois de 2020, Microsoft était sur une lancée. La révélation surprise de la Xbox Series X aux Game Awards fin 2019 a fait vibrer tout le monde jusqu’en janvier, et une fois que l’E3 2020 a été officiellement annulé en raison de la nouvelle pandémie de coronavirus, la société s’est rapidement adaptée. Les articles de blog ont commencé à être déployés presque chaque semaine, détaillant les fonctionnalités et les spécifications de la console de nouvelle génération.

Annonces :

Début mai, pratiquement tout ce qu’il y avait à savoir sur la Xbox Series X avait été révélé, mais nous n’avions toujours pas vu de nouveaux jeux fonctionner sur la console. Un événement de gameplay de premier regard en mai devait être la dernière pièce du puzzle, mais cela a fini par être une grosse déception, manquant de gameplay et se concentrant sur les petits jeux de studios tiers plutôt que sur les titres à succès pour présenter le matériel. Mais Microsoft a enfin une chance de se racheter lors de la Xbox Games Showcase, qui aura lieu le 23 juillet à 9h PT / 12h. ET.

Lundi, Microsoft a annoncé qu’il organiserait son prochain grand événement Xbox Series X le jeudi 23 juillet, après un mois de juin relativement calme. Contrairement au dernier événement, les jeux propriétaires de Xbox Game Studios occuperont le devant de la scène, ce qui signifie que nous allons avoir notre premier aperçu de Halo Infinite en action.

Prêt à être lancé aux côtés de la Xbox Series X, Halo Infinite pourrait être la version la plus en vue de l’automne, mais ce ne sera pas tout ce que Microsoft aura à montrer lors de cet événement. Suite à une série d’acquisitions au cours des dernières années, Microsoft dispose désormais de 15 studios propriétaires, et nombre d’entre eux, sinon tous, devraient être représentés. Il y a également eu des signes que Microsoft pourrait relancer les franchises Fable et Perfect Dark, chacune étant en sommeil depuis plusieurs années, mais toutes deux ont encore des bases de fans dédiées qui aimeraient voir de nouveaux titres.

Sony a volé la vedette avec sa propre vitrine de jeux le mois dernier, donnant aux joueurs un aperçu de plus de deux douzaines de titres en cours de développement pour les consoles de prochaine génération, dont beaucoup seront exclusives à la PS5. Après avoir regardé Sony s’enfuir avec la dernière génération de consoles, l’équipe Xbox ne peut se permettre aucun faux pas avant son lancement, c’est pourquoi une excellente présentation est d’une importance vitale pour cet événement de juillet. Attendez-vous à plus de quelques surprises.

En ce qui concerne la rumeur sur la Xbox Series S, les rumeurs les plus récentes semblent suggérer que nous ne verrons pas la nouvelle Xbox moins chère et moins puissante avant août, mais elle ferait certainement sensation à cet événement de juillet. Cela dit, Microsoft a spécifiquement appelé cela une «vitrine des jeux», donc le matériel ne fait probablement pas partie du plan.

