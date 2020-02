Prochains modèles de MacBook Pro 13 pouces pour utiliser les puces Ice Lake d’Intel de 10e génération

Selon les rumeurs, Apple travaillerait sur une version actualisée du MacBook Pro 13 pouces après le lancement du nouveau MacBook Pro 16 pouces en octobre, et les nouvelles machines 13 pouces pourraient adopter les puces Ice Lake d’Intel de 10e génération.

Au cours du week-end, un responsable Twitter a partagé une référence 3D Mark Time Spy d’une machine qui serait un futur MacBook Pro de 13 pouces équipé de la puce Intel Lake i7-1068NG7 Ice Lake 2,3 GHz de 10e génération avec des capacités de turbo boost de 4,1 GHz (via Wccftech ).

Macbook Pro 13 pouces 2020

> i7-1068NG7 2,3 GHz base 4,1 GHz boost 28 W

> 32 Go de RAM

> SSD 2 To pic.twitter.com/o4k6ymc6oJ

– _rogame (@_rogame) 15 février 2020

Les références comparent la nouvelle puce de 10e génération à la puce Core i5 2,4 GHz de 8e génération du “ MacBook Pro ” 13 pouces haut de gamme de 2019 et suggèrent que la nouvelle machine 13 pouces Pro sera environ 12% plus rapide que la 13 actuelle. -MacBook Pro pouces – en ce qui concerne les vitesses du processeur, et près de 30 pour cent plus rapide en ce qui concerne les performances du GPU.

Time Spy

i5-8279U 4C / 8T 2,4 GHz base boost 4,1 GHz + Iris Plus 655 avec 128 Mo eDRAM 28W (2019 13 “acMacBook Pro‌)

contre

i7-1068NG7 4C / 8T 2,3 GHz base 4,1 GHz boost 28 W (2020 13 “BookMacBook Pro‌) pic.twitter.com/Ogr4sfGGNa

– _rogame (@_rogame) 15 février 2020

Si Apple sort un MacBook Pro de 13 pouces avec la puce Ice Lake susmentionnée, ce sera le premier ordinateur portable Apple équipé d’une puce de 10e génération. Bien que non inclus dans la fuite, un rafraîchissement de 16 pouces acMacBook Pro‌ en 2020 pourrait également comporter des puces de 10e génération, bien que les machines de 16 pouces devraient utiliser des puces Comet Lake construites sur l’architecture 14 ++ nm car il n’y a pas de 10- puces nanométriques Ice Lake appropriées pour eux.

Des rumeurs suggèrent qu’Apple publiera un “ MacBook Pro ” 13 pouces mis à jour au premier semestre 2020, peut-être lors de son événement de mars, bien que la WWDC soit également une possibilité. Avec les puces Intel de 10e génération, les nouvelles machines devraient être dotées du clavier à ciseaux amélioré qui a été introduit pour la première fois dans le “ MacBook Pro ” de 16 pouces, ainsi que de la possibilité de passer à 32 Go de RAM.

