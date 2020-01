Procurez-vous le nouveau téléviseur Nvidia Shield en vente ou même achetez sa télécommande séparément

Amazon

Le nouveau Shield TV de Nvidia est l’un des meilleurs appareils de streaming Android TV que vous puissiez obtenir. Il offre des performances fiables, un design élégant et discret et une télécommande super fonctionnelle. Maintenant, le nouveau téléviseur Nvidia Shield est encore moins cher qu’avant, grâce à sa toute première vente. Et si vous possédez un ancien téléviseur Nvidia Shield TV, vous pouvez désormais acheter cette télécommande séparément sur le site Web de Nvidia.

Ce n’est pas un secret: nous adorons la gamme TV Nvidia Shield. La première itération de la société était la meilleure de sa catégorie, et seul son successeur pouvait la détrôner. Malheureusement, Nvidia fabrique également certaines des boîtes Android TV les plus chères.

La variante Pro coûte 200 $, tandis que le modèle standard coûte 149 $. C’est du moins le montant avant que cette vente sur Amazon ne prenne 20 $ (13%) sur le téléviseur Nvidia Shield standard.

Nous pensons que cet appareil est une mise à niveau substantielle par rapport à l’ancien modèle, mais pas nécessaire. La TV Shield de première génération de Nvidia est toujours un solide boîtier Android TV, et maintenant, vous pouvez obtenir une expérience légèrement améliorée sans dépenser trop d’argent.

Vous pouvez maintenant récupérer la télécommande du téléviseur Nvidia Shield 2019 séparément et l’utiliser sur votre ancienne boîte. L’appareil est disponible pour seulement 30 $, mais vous ne pouvez le retirer que sur le site Web de Nvidia pour le moment. Nous ne savons pas si cela fonctionnera sur d’autres boîtiers Android TV ou non, mais cela vaut la peine de considérer si vous avez le modèle de téléviseur Nvidia Shield de première génération.

Que vous mettiez simplement à niveau votre télécommande ou que vous mettiez à niveau l’intégralité de votre boîtier TV Nvidia Shield, vous ne serez pas déçu de votre décision. Nous ne savons pas combien de temps le téléviseur Nvidia Shield conservera son nouveau prix inférieur. Par conséquent, si vous êtes sur le point de mettre à niveau, vous devez décider rapidement avant de rater cette vente.

Nvidia Shield TV

Le téléviseur Nvidia Shield 2019 est une évidence pour les bingers ou les joueurs de Netflix. Il est meilleur, moins cher, plus puissant et plus facile à utiliser et apporte de nouvelles fonctionnalités impressionnantes et encore plus de support pour le meilleur contenu de streaming disponible.

Télécommande TV Nvidia Shield

La télécommande TV Nvidia Shield 2019 est beaucoup plus grande que celle de la génération précédente. Il dispose d’une nouvelle fonction de recherche de télécommande dans l’application de télécommande Nvidia, de boutons rétroéclairés qui s’allument lorsque vous le prenez, d’un bouton Netflix proéminent pour un accès plus rapide et d’un nouveau design triangulaire qui se sent à l’aise dans la main.

