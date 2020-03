Procurez-vous une tablette Amazon Fire HD 8 pour 49,99 $ (38% de rabais)

Alors que les téléphones pliables commencent à ressembler davantage à des mini-tablettes, n’oublions pas à quel point une tablette réelle peut être pratique et abordable. Ils sont particulièrement adaptés aux enfants à la recherche de leur première technologie. Vous pouvez acheter une tablette Amazon Fire HD 8 pour seulement 49,99 $ (38% de réduction) pour une durée limitée.

Le Fire HD 8 améliore le Fire 7 dans pratiquement tous les sens. Non seulement il est construit avec un processeur quad-core 1,3 GHz, mais il double également la mémoire de 8 Go à 16 Go. Vous pouvez également étendre le stockage jusqu’à 400 Go à l’aide de l’emplacement microSD.

La tablette Amazon Fire 8 est conçue pour résister à la vie quotidienne. Les ingénieurs l’ont soumis à plus de 50 tests, y compris des chutes, des déversements et des culbutes pour le tester.

Un autre avantage de la tablette Fire 8 est qu’elle est livrée avec la suite d’applications Amazon intégrée. Il est plus facile que jamais de profiter de livres Kindle, d’émissions Prime Video et d’utiliser Alexa pour contrôler votre maison.

