Produit phare discret avec un prix intelligent

Cette histoire a été initialement publiée le 2020/04/13

13 h 39 HAP le 13 avril 2020 et dernière mise à jour le 20/04/2025

11 h 52, PDTA 25 avril 2020.

LG a un nouveau langage de conception en préparation – une nouvelle version de ses téléphones qui est censée inaugurer l’entreprise dans cette décennie avec un look épuré et une réflexion mise à jour vers le matériel phare. Mais avant de tourner la page du chapitre suivant, nous avons encore son premier grand lancement 2020 à découvrir, le LG V60 ThinQ équipé d’un écran double et d’un boîtier 865 équipé de la 5G.

Certes, c’est toujours une facture assez raide, mais par rapport à un Galaxy S20 + de 1200 $ ou un Ultra S20 de 1400 $, le V60 se distingue par son “simple” prix à trois chiffres. Nous avons vu ce que OnePlus a pu faire et glisser sous ce seuil de mille dollars – qu’en est-il de LG? Est-ce que LG a fait de sérieux sacrifices pour nous donner un téléphone à 900 $, ou est-ce l’une des meilleures offres phares? Nous allons jeter un coup d’oeil:

Design, matériel, contenu de la boîte

Un cadre en métal au fini mat continue de se sentir tout simplement fantastique.

Les deux derniers combinés LG que j’ai consultés, le V50 et le G8X, se ressemblaient beaucoup, avec des bords lisses tout autour et des dos en verre qui se fondaient parfaitement dans un cadre métallique incurvé et poli. Non seulement le V60 est sensiblement plus grand que l’un ou l’autre de ces modèles, mais il prend un tournant majeur en termes de construction. Le cadre est maintenant beaucoup plus proéminent, avec des bords biseautés agressifs que j’apprécie vraiment.

Je souhaite seulement que ces bords soient étendus sur toute la profondeur du corps du téléphone. Au lieu de cela, LG accueille les composants internes du V60 par le biais d’un panneau arrière en verre qui semble «gonfler» hors du cadre beaucoup plus mince. Ce n’est que sur le bord inférieur du téléphone que nous obtenons un cadre plus large qui semble plus approprié.

Donnez-moi cette conception de bord inférieur étirée tout autour et je serais un campeur heureux.

J’imagine que de nombreux utilisateurs de V60 le laisseront dans le boîtier à double écran la plupart du temps, mais pour ceux qui le font parfois (ce qui prend un peu de temps, car il est beaucoup plus serré que le G8X ou le V50 avant lui) ) la construction du téléphone lui-même est vraiment décemment faite – même s’il semble encore trop grand pour mes mains, je peux admettre cela.

Après avoir collé avec des écrans de 6,4 pouces sur le V40 et le V50, le V60 nous pousse jusqu’à 6,8 pouces, et cet affichage semble aussi grand qu’il y paraît. La bonne nouvelle est que la qualité du panneau est assez agréable, prenant en charge une large plage de luminosité et offrant une sortie cohérente. Il est pratiquement impossible à atteindre à ce stade, mais je ne peux pas nier qu’il a l’air bien.

Le V60 (bas) nains V50 de l’année dernière (Haut)

L’écran cache le scanner d’empreintes digitales du V60, un autre scanner optique comme celui que nous avons sur le G8X. Je n’étais pas trop satisfait des performances de ce modèle, mais je suis agréablement surpris de la vitesse et de la précision que j’ai obtenues sur le V60.

Au crédit de LG, il n’a pas simplement décidé de fabriquer des étuis à double écran et de passer à autre chose – chaque fois qu’un nouveau téléphone sort, ce double écran reçoit un nouveau design. Les charnières cette fois-ci sont en grande partie du même type que celles introduites avec le G8X, mais pour le V60 LG prend l’étape importante de mise à niveau de l’adaptateur magnétique dont vous aurez besoin pour utiliser le port USB du téléphone avec le double écran attaché.

Le double écran V60 (Haut) utilise un adaptateur USB magnétique réversible, contrairement au G8X (bas)

La dernière fois, l’adaptateur ne proposait une connectivité aux données et une charge à pleine vitesse que lorsqu’il était connecté dans une seule direction – tant pour l’attrait réversible de Type-C. Mais avec le V60, l’adaptateur offre enfin toutes les fonctionnalités, peu importe comment il est connecté. Je déteste toujours qu’il y en ait un, et je préfère radicalement la conception sans adaptateur du double écran du V50, mais c’est toujours une amélioration.

Inclus avec le V60, vous obtiendrez un chargeur rapide de 25 W, un chiffon de nettoyage et tous les documents habituels, mais c’est à peu près tout – pas d’écouteurs groupés ou quoi que ce soit. L’accessoire double écran est livré dans une boîte séparée. La façon dont vous obtiendrez cela dépend de votre opérateur – AT&T et Verizon la traitent comme une offre promotionnelle gratuite qui doit être échangée, tandis que T-Mobile ne fait que la regrouper (tout en vous donnant la possibilité d’économiser 100 $ et de renoncer à la Double écran entièrement).

Logiciel, performances et batterie

Je ne ferais jamais de shopping pour un téléphone LG en particulier à cause de l’attrait de son interface, mais je vous offrirai ce que je peux faire de plus élogieux: je ne le déteste pas. Les personnalisations de l’entreprise sont largement discrètes et ne vous gênent pas activement. Comparé au G8X, non seulement nous passons à Android 10, mais nous bénéficions également d’une prise en charge améliorée de l’application Dual Screen.

Bien sûr, étant LG, vous feriez mieux de vous familiariser avec le logiciel qui est sur votre téléphone, car tout le monde le devinera quand vous verrez la prochaine mise à jour arriver.

Même en plein soleil, le V60 parvient à se maintenir.

LG a presque réussi sa performance avec le V60. Avec un Snapdragon 865 en son cœur, le téléphone est parfaitement équipé pour gérer les besoins de traitement mobile modernes. Ce qui est un peu moins impressionnant, c’est les 8 Go de RAM du combiné à un moment où les pairs de LG atteignent 12 Go. Certes, je n’ai pas encore atteint un endroit en multitâche où cela me semblait vraiment me limiter, mais surtout lorsque vous avez affaire à deux écrans à la fois, je souhaite que LG se soit trompé de prudence.

Deux écrans sont meilleurs (et plus épais et plus lourds) qu’un seul.

Pour s’attaquer au marché 5G, le V60 est disponible en deux configurations: une prenant en charge mmWave qui sera vendue aux utilisateurs sur Verizon, et un modèle qui se concentre uniquement sur les bandes sous-6 pour AT&T et T-Mobile. Pour mes tests, j’ai utilisé le téléphone sur T-Mobile, où dans la région de Boston, je reçois régulièrement 4 à 5 barres. Mais même avec une connectivité 5G solide, vous ne devriez pas vous attendre à des vitesses folles de fusion de votre visage; honnêtement, je n’ai pas vu de différence appréciable par rapport au LTE. Cela dit, c’est quelque chose qui incombe autant aux opérateurs que n’importe quel fabricant de téléphones, et j’ai du mal à être trop pointilleux – les données cellulaires sur le V60 sont aussi rapides que vous en aurez besoin.

Cette ouverture ronde à droite semble si familière, mais je ne peux pas la placer …

Quant à l’audio, LG est à la hauteur de sa réputation. Les haut-parleurs du téléphone sont agréables et satisfaisants, offrant un son clair et fort. LG continue de se battre pour la noble prise casque, qui revient ici avec une autre configuration quad-DAC. Je souhaite seulement que la sortie soit un peu plus puissante, car j’ai commencé à atteindre un plafond de volume lorsqu’elle était associée à un casque Grado SR80e.

Comme Samsung, LG a sa propre solution de paiement mobile et, tout comme ses concurrents, LG Pay prend en charge la technologie d’émulation à bande magnétique, permettant au V60 d’interagir avec des terminaux de carte qui ne prennent pas en charge la technologie NFC moderne. Du moins, c’est ce que LG me dit, mais le service est toujours si limité qu’il ne prend en charge que les cartes d’une poignée de banques – et la mienne n’en fait pas partie.

Les V60 ont la puissance pendant des jours.

Enfin, il y a cette énorme pile: un gros composant de 5 000 mAh. C’est bien, car il alimente non seulement le grand écran de 6,8 pouces du V60, mais également le double écran lorsqu’il est connecté. Même avec ce fardeau, la durée de vie de la batterie est très confortable, et vous ne devriez avoir aucun problème à voir bien au-delà d’une journée de fonctionnement par charge. Alors que la charge filaire peut toujours être ennuyeuse (si vous utilisez au moins le double écran), la connexion sans fil fonctionne toujours à la rigueur.

Appareils photo

La série V de LG a toujours été un lieu pour la société pour mettre en évidence les performances audio et de la caméra, et bien que cela soit toujours le cas avec le V60, nous n’avons pas tout à fait la même configuration élaborée de la caméra que par le passé. Le V40 et le V50 offraient tous deux un trio de caméras à l’arrière et une paire de caméras à selfie. Avec le V60, c’est repoussé à essentiellement deux à l’arrière (plus un capteur de profondeur ToF) et une face avant unique.

Malgré ce que Contagion a dit, ce Forsythia ne vous fera aucun bien pour le moment.

Bien qu’il y ait moins d’options cette fois-ci, la caméra parvient toujours à bien fonctionner. Il y a un appareil photo principal 64MP que vous voudrez probablement regrouper jusqu’à 16MP la plupart du temps, ainsi qu’un objectif grand angle 13MP. Comme je m’y attendais de LG, l’appareil photo propose des commandes manuelles très flexibles, et bien que le logiciel fasse un effort satisfaisant en mode automatique, il n’est pas tout à fait au niveau des pixels de traitement.

Avec le V60, LG essaie de faire plus avec moins d’appareils photo.

Bien sûr, ce ne serait pas un appareil photo phare sans quelques gadgets. Peut-être que le plus amusant est le mode portrait effet photo 3D, qui crée le genre de portrait animé «ondulant» que vous verrez où l’avant et l’arrière-plan se déplacent un peu. C’est mignon au début, mais cela ne prend pas un moment jusqu’à ce que vous soyez distrait par tous les artefacts de traitement et les stries. Et il y a un mode vidéo 8K qui semble assez impressionnant jusqu’à ce que vous réalisiez que vous n’avez rien pour lire ce contenu, sans parler du fait que tout sort très sombre.

Si vous recherchez plus de détails, vous pouvez recadrer à un zoom 2x, mais les choses commencent à se détériorer lorsque vous poussez au-delà de cela en territoire hybride, et le traitement des artefacts commence à ressembler à un désordre généré par l’IA.

Au final, l’appareil photo est bien: capable et polyvalent, s’il manque un peu de vernis.

Devriez-vous l’acheter?

Sûr. Le LG V60 n’est pas le bon téléphone pour tout le monde, mais si vous aimez avoir un combiné avec une tonne d’écran (pour ne rien dire de ce que vous obtenez de ce deuxième écran), des performances haut de gamme et une batterie pour durer jours – et vous aimeriez avoir tout cela sans laisser tomber un grand solide sur votre achat – cela pourrait être juste votre allée. Quelques fonctionnalités supplémentaires aideraient à conclure l’affaire, mais il est toujours très facile de trouver beaucoup de choses à aimer ici.