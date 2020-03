Profitez de ces promenades dans les parcs à thème depuis votre domicile pendant votre quarantaine de coronavirus – .

Rester à la maison pendant votre quarantaine de coronavirus pendant que nous éliminons la propagation du virus ne doit pas être un exercice d’ennui.

La chaîne YouTube Virtual Disney World a publié des vidéos à 360 degrés de manèges dans les parcs à thème aux studios Universal, Disney World et Disney Land, ce qui peut être un moyen créatif d’explorer davantage le monde à l’extérieur de votre canapé jusqu’à ce que les responsables de la santé obtiennent le coronavirus sous contrôle et nous pouvons recommencer à sortir.

La distanciation sociale et le maintien à la maison restent parmi les principaux outils permettant de stopper la propagation du virus, ce qui a provoqué lundi matin plus de 741 000 cas confirmés dans le monde, selon les derniers chiffres de l’Université Johns Hopkins.

Ce sont autant de façons créatives que vous pouvez vous divertir pendant que vous êtes coincé à la maison pendant l’ère de la distanciation sociale du moment alors que les États-Unis luttent pour garder le coronavirus à distance. Beaucoup d’entre vous, en fait, sont probablement coincés chez eux en ce moment grâce à une ordonnance de quarantaine qui a également fermé temporairement des entreprises et d’autres lieux de rassemblement autour de votre ville. Mais cela ne veut pas dire qu’il n’y a pas encore de moyens de sortir «virtuellement» de la maison et d’explorer un peu le monde qui vous entoure, directement depuis votre canapé.

Le Web permet de tout visiter à distance, des musées et galeries d’art aux rues emblématiques des villes du monde entier. La chaîne YouTube Virtual Disney World, qui publie des vidéos à 360 degrés, des attractions interactives à Disney Land, Disney World et Universal Studios, est une autre option de divertissement de mise en quarantaine des coronavirus que les familles avec enfants peuvent particulièrement vouloir connaître.

La page, qui n’est pas officiellement affiliée à Disney, comprend des vidéos de manèges comme Slinky Dog Dash et Frozen Ever After à Disney World à Orlando, ainsi que des manèges passés qui ne sont plus une option.

Les parcs à thème de Disney en Floride et en Californie, ainsi qu’à Paris, ont fermé plus tôt ce mois-ci dans l’une des premières vagues de fermetures une fois qu’il est devenu clair que les opportunités de rassemblements publics devaient être fermées pour arrêter la propagation du COVID-19 coronavirus. Universal a également fermé son Universal Orlando Resort en Floride ainsi que Universal Studios Hollywood jusqu’au 19 avril.

Néanmoins, voici une façon de profiter de certaines attractions du parc jusqu’à ce que les choses redeviennent normales. Découvrez les vidéos à 360 degrés de diverses attractions ci-dessous, qui incluent toutes des flèches directionnelles dans la vidéo afin que vous puissiez changer la vue que vous voyez, si vous le souhaitez:

Tourbillon primitif, au Disney’s Animal Kingdom (Disney World, Orlando)

Rise of the Resistance, aux Disney’s Hollywood Studios (Disney World, Orlando)

Hagrid’s Magical Creatures Motorbike Adventure (au parc à thème Universal Orlando’s Islands of Adventure)

