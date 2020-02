Profitez de vos morceaux jusqu’à 30 heures avec les écouteurs XFit

Le fait que vos écouteurs meurent à mi-chemin de votre entraînement est tellement frustrant. Pire encore, de nombreux casques avec les étuis de charge les plus puissants sont chers. Heureusement, vous pouvez combiner la durée de vie de la batterie et l’abordabilité avec les écouteurs sans fil Treblab XFit de Tech Deals dès maintenant.

Est-ce que 30 heures de batterie combinée sont suffisantes? Le casque Treblab XFit contient un charge initiale de cinq heures puis jusqu’à 25 heures de plus de l’affaire. Non seulement vous pouvez écouter pendant des heures, mais vous pouvez le faire dans toutes les conditions météorologiques. Les écouteurs sont résistants à l’eau IPX6, ce qui est plus que suffisant pour gérer un peu de sueur.

La qualité sonore correspond également au matériel. Vous pouvez compter sur Son True HD et basses profondes pour rester enfermé pendant que vous terminez une autre série. Vous pouvez également changer le volume et la musique ou utilisez votre assistant intelligent sans vous laisser distraire. Laissez votre téléphone dans votre poche et laissez le Treblab XFit faire le travail.

Finalement, Connectivité Bluetooth 5.0 assure une connexion solide et stable pour éviter les retards et les abandons.

Les écouteurs XFit en un coup d’œil:

Obtenez un regain d’énergie grâce à un son True-HD clair et des basses profondes.Écoutez dans toutes les conditions grâce à la résistance à l’eau IPX6 robuste.Gardez votre rythme et changez de piste, de volume, demandez à Siri et plus encore sans vous laisser distraire.Obtenez cinq heures de jeu et 25 heures supplémentaires à partir de l’étui.Prenez des appels téléphoniques avec le microphone intégré.

Les écouteurs Treblab XFit ont une valeur au détail de 49,99 $ mais vous pouvez économisez 20% dès maintenant. Vous pouvez saisir votre paire pour seulement 39,99 $ et commencer votre entraînement.

L’offre évolue et ces offres durent rarement très longtemps, alors préparez-vous à la remise en forme via le widget ci-dessous.

