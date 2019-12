Profitez d'un son immersif à -33% avec une JBL Soundbar 2.1

Les nouveaux téléviseurs sont plus grands et plus minces que jamais, mais des sacrifices finissent parfois par être faits avec les haut-parleurs. Il est tout simplement impossible d’emballer gros haut-parleurs en plein essor dans un corps de téléviseur mince. La solution pour votre système de divertissement pourrait être une barre de son JBL 2.1. Cette saison des fêtes, c'est 33% de réduction.

La barre de son JBL 2.1 combine audio puissant de 300 W avec un boom Subwoofer de 6,5 pouces pour une expérience audio immersive. Il se connecte à votre téléviseur via un câble HDMI afin que vous puissiez même profiter d'un son net lorsque vous jouez à des jeux ou profitez de la musique. Vous pouvez également vous connecter via Bluetooth si vous cherchez à écouter de la musique en compagnie.

Profitez d'une puissance de sortie totale de 300 W pour un son immersif.

La JBL Soundbar 2.1, facile à utiliser, est dotée du son Dolby Digital et JBL Surround. Avec le subwoofer, il fournit son équilibré et basses profondes pour tous vos fichiers audio.

Certaines barres de son nécessitent également une télécommande séparée pour régler le volume et modifier l'entrée, mais pas le JBL 2.1. Il est soigneusement conçu pour fonctionner avec la plupart des meilleures télécommandes d'aujourd'hui afin que vous puissiez passer plus de temps d'écoute et moins de temps d'ajustement.

Points forts de la JBL Soundbar 2.1:

Il dispose d'une impressionnante puissance totale du système de 300W.Le caisson de basses sans fil de 6,5 pouces offre un son profond et puissant.Profitez de la diffusion de musique sans fil via Bluetooth depuis votre mobile ou votre tablette.Le son surround JBL apporte une expérience sonore immersive à votre téléviseur.La connexion HDMI ou câble optique est simple à configurer et à utiliser.

La valeur au détail de cette JBL Soundbar 2.1 est 300 $, mais tu peux économisez 33% dès maintenant et obtenez le vôtre pour 199,95 $. Cette offre spéciale vient directement de Harman Audio, propriétaires de grandes marques, y compris Harman Kardon, AKG et JBL. Si vous attendiez beaucoup sur une barre de son, les ingénieurs de Harman ont celui qu'il vous faut.

Cet accord pourrait prendre fin à tout moment, donc cliquez sur le widget ci-dessous et boostez votre son.

199, 95 $

JBL Soundbar 2.1

Économisez 100,00 $

Achetez-le maintenant

Cet accord ne vous convient-il pas? Pour voir toutes nos meilleures offres, rendez-vous au DEALS HUB.