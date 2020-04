Project Tempo: le service de jeu en nuage d’Amazon

Amazon possède déjà Twitch – l’une des plus grandes plates-formes de streaming de jeux sur la planète – mais la société prévoit de se développer davantage dans l’industrie des jeux dans un avenir proche. Selon le New York Times, Amazon investit des centaines de millions de dollars dans le développement de jeux vidéo et un futur service de jeux en nuage baptisé Project Tempo.

Amazon travaille actuellement sur quelques titres de jeux, y compris certains jeux occasionnels que les streamers Twitch peuvent jouer aux côtés des téléspectateurs en temps réel. Deux des titres à gros budget de la société – Crucible et New World – devraient être lancés le mois prochain.

Lisez aussi: Qu’est-ce que le cloud gaming?

Le projet Tempo devait également voir un lancement initial cette année, mais Amazon pourrait potentiellement le repousser à 2021 en raison de la pandémie de coronavirus. Amazon n’a pas encore révélé beaucoup plus sur Project Tempo, mais étant donné qu’il voulait sortir une première version dans les mois à venir, nous pouvons supposer que la société y a déjà consacré beaucoup de travail.

Amazon a déjà une expérience dans la diffusion et la production de films et d’émissions de télévision, de sorte que la société pourrait utiliser cette expérience et l’infrastructure existante à son avantage. Mais avec Google Stadia et Nvidia GeForce Now déjà disponibles et Project xCloud de Microsoft à venir relativement bientôt, Project Tempo aura-t-il ce qu’il faut pour gagner les consommateurs? Nous devrons simplement attendre et voir.