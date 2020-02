Promotion Disney + Pre-Launch offrant des prix réduits pour l’Europe

Disney + arrive en Europe dans un peu moins d’un mois et Disney propose aux clients potentiels une offre d’abonnement à prix réduit s’ils s’inscrivent tôt au service de vidéo en streaming.

Les résidents du Royaume-Uni peuvent obtenir un an de Disney + pour 49,99 £ au lieu du tarif d’abonnement annuel standard de 59,99 £ s’ils s’inscrivent d’ici le 23 mars. Ailleurs, dans d’autres marchés européens, les utilisateurs peuvent acheter un abonnement annuel pour 59,99 € au lieu de 69,99 euros avant la date de lancement officielle.

Les inscriptions au tarif d’abonnement réduit peuvent être effectuées en ligne à https://preorder.disneyplus.com.

Le 24 mars, plus de 500 longs métrages et plus de 7 500 émissions seront disponibles sur le service, y compris de nouveaux contenus originaux tels que “Le Mandalorien” et “Le monde selon Jeff Goldblum”, acclamés par la critique, ainsi que des classiques intemporels comme “Lady and the Tramp”. “et toute la bibliothèque Pixar.

Le prix mensuel reste à 5,99 £ pour le Royaume-Uni et 6,99 € pour les autres marchés européens. Disney + sera disponible sur les appareils Amazon Fire, les téléviseurs intelligents LG et Samsung, les appareils de streaming de Roku, Apple TV, iOS, Android, Xbox One et PS4 au lancement.

