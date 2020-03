Propriétaires de petites entreprises, le nouveau bonus de bienvenue de 100 000 points de cette carte de crédit est fait pour vous – .

La carte de crédit préférée Business Ink de Chase, qui est un produit de carte pour les propriétaires d’entreprise, vient de lancer un bonus de bienvenue de 100 000 points.

En ces temps incertains, avec le coronavirus qui se propage toujours et tant de petites entreprises voient leurs revenus s’évaporer à mesure que les clients s’acharnent à la maison, une carte solide comme celle-ci mérite d’être considérée et pourrait finir par servir de bouée de sauvetage.

Visitez la page d’accueil de . pour plus d’histoires.

. s’est associé à The Points Guy pour notre couverture des produits de cartes de crédit. . et The Points Guy peuvent recevoir une commission des émetteurs de cartes.

Remarque: les offres mentionnées ci-dessous sont susceptibles d’être modifiées à tout moment et certaines peuvent ne plus être disponibles.

L’une des meilleures cartes de visite sur le marché vient de lancer un excellent bonus de bienvenue pour les nouveaux titulaires de carte.

Pour les propriétaires de petites entreprises qui peuvent être en difficulté en ce moment ou qui cherchent toute l’aide qu’ils peuvent obtenir en termes d’économies d’argent, la carte de crédit Ink Business Preferred de Chase est une carte que vous voudrez peut-être mettre sur votre radar dès maintenant. L’une des principales raisons est que vous gagnerez 100 000 points Ultimate Rewards lorsque vous dépenserez 15 000 $ en achats au cours des trois premiers mois d’ouverture du compte.

Maintenant, d’accord – les voyages sont la dernière chose qui préoccupe les gens en ce moment, donc la gamme d’avantages liés aux voyages de la carte ne plaira pas à la plupart des gens pour le moment. En effet, les compagnies aériennes ont coupé la majeure partie de leur réseau de routes en raison de la propagation du coronavirus, et des avertissements ont été diffusés à tous sur le plan national et international concernant les voyages. Cependant, ces circonstances ne dureront pas éternellement, et il y a encore beaucoup à recommander sur cette carte, même en dehors de tout ce qui concerne les voyages.

L’encre Business Preferred a toujours eu un excellent bonus d’inscription, pour commencer. Désormais, les propriétaires de petites entreprises peuvent bénéficier d’un bonus encore plus important lorsqu’ils postulent.

Chase considère que ce bonus d’inscription vaut 1 250 $ en récompenses de voyage, car vous pouvez échanger vos points à 1,25 cent chacun pour un voyage réservé via le portail de voyage Chase Ultimate Rewards. L’évaluation de ce bonus de The Points Guy, cependant, fait de ce bonus d’inscription une valeur de 2000 $ puisque vous pouvez transférer vos points à un rapport 1: 1 à une sélection d’hôtels et de partenaires aériens, y compris Hyatt, Southwest et United – encore , une fois que les restrictions commencent à être levées pour les voyages.

Pour obtenir le bonus d’inscription, il y a une exigence de dépenses correspondante (15 000 $ au cours des trois premiers mois de possession de la carte) qui est nettement plus élevée que celle que vous voyez généralement associée aux offres de bienvenue standard. Cependant, cette exigence équivaut à 5 000 $ par mois en dépenses, ce que de nombreux propriétaires d’entreprise ne devraient pas avoir de mal à respecter. L’encre Business Preferred a également des frais annuels de 95 $, mais cela peut valoir le coup si vous pouvez maximiser les 3 catégories de bonus, utiliser les avantages de la carte et obtenir une valeur solide de vos points Chase Ultimate Rewards.

En plus du bonus d’inscription de 100 000 points, Ink Business Preferred offre les avantages suivants:

3x gains: Gagnez 3x points par dollar dépensé sur les premiers 150 000 $ dépensés en achats combinés chaque année anniversaire du compte dans les catégories suivantes: voyages; l’expédition des achats; services Internet, câble et téléphone; les achats publicitaires avec les sites de médias sociaux et les moteurs de recherche. Vous gagnerez 1 point par dollar dépensé pour tout le reste.

Cartes d’employé: obtenez des cartes d’employé sans frais supplémentaires. Vous pouvez définir et modifier des limites de dépenses individuelles à tout moment.

Partenaires de transfert: transférez vos points selon un ratio de 1: 1 vers 10 compagnies aériennes partenaires et 3 hôtels partenaires.

Protection contre les retards de voyage: Si votre voyage couvert est retardé par un danger couvert pendant plus de 12 heures ou nécessite une nuitée, vous pouvez être remboursé jusqu’à un maximum de 500 $ pour chaque billet acheté pour des dépenses raisonnables.

Protection contre le retard des bagages: Si vos bagages sont retardés ou mal acheminés pendant plus de six heures, vous pouvez être remboursé jusqu’à 100 $ par jour pendant cinq jours pour acheter des articles essentiels.

Assurance bagages perdus: Si vos bagages sont perdus ou endommagés, vous pouvez être remboursé jusqu’à 3 000 $ par passager pour réparer ou remplacer les bagages et les biens personnels qu’ils contiennent.

Assurance annulation / interruption de voyage: Si votre voyage est annulé ou interrompu par la maladie, les intempéries et d’autres situations couvertes, vous pouvez être remboursé jusqu’à 5000 $ par personne et 10000 $ par voyage pour vos frais de voyage prépayés et non remboursables.

Exonération des dommages en cas de collision avec une voiture de location: lorsque vous refusez l’assurance collision de la société de location et que vous facturez l’intégralité du coût de location à votre carte, vous pouvez être remboursé jusqu’à concurrence de la valeur réelle en espèces du véhicule pour le vol et les dommages par collision pour la plupart des voitures aux États-Unis et à l’étranger. . La couverture est primordiale lors de la location à des fins professionnelles ou de la location hors de votre pays de résidence pour des raisons personnelles.

Protection des achats: couvre vos nouveaux achats jusqu’à 120 jours contre les dommages ou le vol jusqu’à 10 000 $ par réclamation et 50 000 $ par compte.

Extension de la garantie: Prolonge la période de garantie du fabricant américain d’une année supplémentaire, sur les garanties éligibles de trois ans ou moins.

Protection de téléphone portable: Obtenez jusqu’à 600 $ par réclamation contre le vol ou les dommages pour vous et vos employés figurant sur votre facture mensuelle de téléphone portable lorsque vous payez avec cette carte.

Pas de frais de transaction à l’étranger: Un autre excellent avantage qui sera formidable d’avoir une fois le voyage rouvert, car les frais de transaction à l’étranger, bien que modestes sur une base individuelle, s’accumulent rapidement à l’étranger.

Le dernier mot

Cette nouvelle offre Ink Business Preferred a le potentiel de fournir une valeur incroyable. Avoir vos points de récompense accumulés en été – lorsque, les doigts croisés, la vie pourrait commencer à revenir au moins un peu à la normale – pourrait offrir aux propriétaires d’entreprise des opportunités de rachat exceptionnelles, tant au pays qu’à l’étranger. En ces temps incertains, vous pouvez même choisir d’échanger des points contre des remises en argent. Dans ce cas, vos 100 000 points valent 1 000 $ en crédits de relevé. Comme il s’agit d’une carte de visite, il va sans dire que vous devez gérer une sorte d’entreprise, qui peut aller d’une petite entreprise à une entreprise individuelle – même quelqu’un qui vend des articles en ligne peut être éligible.

Source de l’image: The Points Guy

Andy est un journaliste à Memphis qui contribue également à des points de vente comme Fast Company et The Guardian. Quand il n’écrit pas sur la technologie, il peut être trouvé recroquevillé de manière protectrice sur sa collection de vin en plein essor, ainsi que nourrir son whovianisme et frénésie sur une variété d’émissions de télévision que vous n’aimez probablement pas.

.