Protecteur d’écran iPhone 8 mis à jour avec la compatibilité ‘iPhone SE’ sur la boutique en ligne d’Apple

Un autre indice a émergé pour suggérer que le successeur présumé de l’iPhone SE à bas prix d’Apple sera probablement publié bientôt.

Plus tôt dans la journée, une liste de produits pour un protecteur d’écran Belkin sur la boutique en ligne d’Apple a été mise à jour pour refléter la compatibilité non seulement avec l’iPhone 7 et l’iPhone 8, mais aussi avec l’iPhone SE. Étant donné que l’iPhone SE d’origine était un appareil de 4 pouces, et que l’iPhone 7 et l’iPhone 8 sont des appareils de 4,7 pouces, il s’agit probablement d’une référence au modèle 2020 de l’iPhone SE.

La liste des produits ne révèle aucun autre détail sur l’appareil, qui était auparavant surnommé l’iPhone SE 2 ou l’iPhone 9, au-delà des rumeurs selon lesquelles il aurait un écran de 4,7 pouces. L’appareil devrait également avoir une puce A13, 3 Go de RAM et 64 Go à 256 Go de stockage, avec un prix estimé à environ 399 $ aux États-Unis.

Le lecteur de MacRumors Gijs Van Laer nous a alerté de cette liste de produits plus tôt dans la journée et elle a depuis été partagée par Aaron Zollo et d’autres sur Twitter.

