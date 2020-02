Protégez tous vos fichiers avec Backup4all Professional 8

Nous vivons dans un monde numérique, et cela ne signifie plus de fouiller dans les classeurs pour trouver des documents. Cependant, cela signifie également que vous pouvez perdre des données ou votre système informatique est compromis. Vous pouvez protégez-vous contre ces maux de tête avec l’aide de Backup4all Professional 8.

Backup4all est un outil de sauvegarde riche en fonctionnalités qui protège automatiquement vos précieuses données de perte totale ou partielle. Son interface intuitive le rend facile à utiliser pour les débutants, mais comprend également des fonctionnalités avancées pour les utilisateurs expérimentés.

Sauvegardez selon votre propre calendrier dans plus de 40 emplacements.

Backup4all est conçu pour vous offrir liberté de choisir. Vous n’avez pas à perdre un temps précieux à sauvegarder lorsque vous pourriez faire le travail. En particulier, vous pouvez définir des filtres et planifier votre sauvegarde au moment le plus opportun. Vous pouvez également enregistrer vos sauvegardes cloud dans plus de 40 destinations compatibles comme Azure, Dropbox et OneDrive.

Vous pouvez créer des fichiers zip standard et suivre les versions pour vous organiser facilement. Il est important de verrouiller votre classeur pour plus de sécurité et Backup4all s’appuie sur les mots de passe sûrs que vous avez déjà pour vos comptes de stockage cloud.

Backup4all en un coup d’œil:

Sauvegardez les sauvegardes cloud vers plus de 40 destinations cloud compatibles.Définissez des filtres de fichiers et planifiez la sauvegarde pour une exécution automatique.Créez des fichiers zip standard pour pouvoir accéder à vos fichiers avec n’importe quel utilitaire compatible zip.Gardez une trace des versions de fichiers pour une organisation facile.

L’accès à Backup4all Professional 8 a un valeur au détail de 50 $ mais vous pouvez le récupérer à moitié prix dès maintenant. Tech Deals est disponible pour seulement 24,99 $, prêt pour que vous puissiez commencer à gérer vos sauvegardes en toute simplicité.

Cet accord ne durera pas éternellement, mais vos données auront toujours besoin d’une protection. En savoir plus via le widget ci-dessous.

